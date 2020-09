Tras el escándalo por la escena sexual, renunció el diputado K

La Cámara de Diputados aprobó ayer la renuncia presentada por el diputado salteño Juan Emilio Ameri tras el escándalo que protagonizó al mostrarse en una escena sexual mientras participaba de manera remota en una sesión del cuerpo.

La votación -que se realizó en la madrugada de ayer- contó con el respaldo de 224 diputados, el rechazo de uno (Alfredo Schiavoni-PRO) y la abstención de tres (Héctor Flores-PRO, Fernando Iglesias -PRO y Javier Campos-Coalición Cívica), quienes argumentaron que el legislador debía irse del cuerpo expulsado.

Tras protagonizar una escena sexual mientras participaba de la sesión desde su domicilio, un hecho que se vio en las pantallas instaladas en el recinto, Ameri fue suspendido en sus funciones y se decidió conformar una comisión evaluar su conducta y definir su remoción.

Sin embargo, horas después, no sin antes dar insólitas explicaciones de lo sucedido en declaraciones que formuló a distintos medios de comunicación, el diputado salteño presentó su renuncia, que rápidamente fue considerada y aceptada por el pleno del cuerpo.

“Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a Usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió”, señala el texto de la renuncia enviada por el salteño a la presidencia de la Cámara.

En un segundo párrafo, expresa: “Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie”.

Mientras los diputados debatían el proyecto de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabiliadad del Anses, a Ameri se lo vio en la transmisión oficial de la Cámara de Diputados mientras mantenía una escena de sexo con una mujer. “La verdad, estaba convencido de que no tenía internet y cuando volvió, me reconectó en forma automática. Estaba con mi pareja y le dije si le podía dar un beso. Y le di un beso en una teta, nada más”, explicó el ahora ex diputado.

Ameri había asumido la banca para completar el mandato de Sergio Leavy, quien juró como senador por Salta. En su provincia había sido denunciado por acoso a una militante peronista de 17 años, pero lo negó y desde la Justicia aseguraron que no hay causas abiertas en su contra.

Mirada corporativa

En tanto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destacó que la Cámara baja haya aprobado por amplia mayoría la renuncia presentada por el diputado y afirmó: “No hubo una mirada corporativa y mucho menos machirula, sino que se actuó con la norma, independientemente de quien se trate”.

A través de la red social Twitter, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, aseguró que “para nada” representa los valores de los salteños Ameri y enfatizó: “Nos eligen para servir y debemos hacerlo con responsabilidad, seriedad, respeto y dignidad”.