Alberto Fernández defendió la reforma judicial y cuestionó a la Corte Suprema

El presidente Alberto Fernández defendió la reforma judicial, aseguró que “no se le saca la causa a ningún juez” y que “se respetó el principio de juez natural a rajatabla” y señaló que el proyecto impulsado por su Gobierno “lo único que crea son nuevos juzgados”.

“Los que se quejan son los que siempre han manipulado a los jueces y sienten que pierden el poder de manipular”, aseguró el mandatario en diálogo con Radio 10, tras afirmar que “si fuera un canalla, me haría el distraído y todas las vacantes las llenaría con aquellos simpáticos para mí, pero no es lo que hay que hacer: hay que poner jueces probos y capaces”, según Infobae.

El primer mandatario agregó: “Me preocupa porque lo único que estamos haciendo es restablecer un orden perdido en el gobierno anterior. ¿Qué pasaría si para el juzgado de Bonadio, que está vacante, yo buscara un juez que me cae simpático y lo pongo en ese lugar? (sin acuerdo del Senado), ¿y qué pasaría si las cuatro vacantes que hay en la Cámara Federal yo buscara jueces simpáticos y los hago camaristas por un decreto? ¿Qué pasaría si hiciera eso?”.

“Si yo quisiera aprovecharme del escándalo que hicieron aprovecharía esos antecedentes, podría buscar un juez federal que me resultara simpático, lo que llaman un juez K… Eso está mal, hay que entender qué están discutiendo en la Corte. ¿Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte (Carlos Rosenkrantz)? ¿Qué está buscando?”, resaltó.

En tanto, el Presidente reiteró: “Podría hacerme el distraído y llenar las vacantes con jueces que me cayeran simpáticos, pero no es lo que hay que hacer, hay que poner jueces probos, dignos y capaces. Si yo quiero ser juez tengo que rendir un concurso, hay un temario en ese concurso. Estos tres jueces nunca fueron al Senado para que dijera si estaba de acuerdo o no con que se los designara en esos cargos”.

“La reforma de la Justicia federal la plantearon durante décadas todos los partidos, pero si la propongo yo dicen que es un mecanismo para lograr la impunidad, por más que no se remueva a ningún juez, que se respeten los jueces naturales de cada causa. ¿Me pueden explicar de qué hablan cuando dicen que es un sistema de impunidad? Los que se quejan creen que van a perder el poder de seguir manipulando”, concluyó.

Más temprano, Fernández presentó desde la quinta de Olivos el Programa Acompañar, destinado a brindar asistencia directa a personas que se encuentran en riesgo por situaciones de violencia por motivos de género, y le envió un claro mensaje al presidente de la Corte Suprema: “Le pedimos que se ocupe y solo recibimos silencio”.

El mandatario dijo que no se puede “tolerar” que “la desigualdad se manifieste en gestos de humillación y de violencia” hacia la mujer, y que “padezca maltrato psicológico por el solo hecho de ser mujer”.

LEY MICAELA

En tal sentido, el Presidente aseguró que ve “con preocupación que en el Estado federal, dos de los tres poderes (el Ejecutivo y el Legislativo) ya han avanzado en implementar la Ley Micaela, en respetarla y en generar conciencia de la igualdad y los derechos de la mujer, y sin embargo esa rémora la tenemos aún en el Poder Judicial, lamentablemente”.

“Le hemos pedido al presidente de la Corte Suprema de Justicia (Carlos Rosenkrantz) que por favor se ocupe de tratar el tema y solo recibimos silencio”, se quejó, y recordó que “en el siglo XXI no hay posibilidad de hacerse los distraídos frente a la desigualdad que la sociedad impone en virtud del género”.

El mandatario afirmó que “es muy importante que la Justicia entienda el problema del que estamos hablando, ya que son ellos los que van a terminar juzgando a los victimarios. Si no entienden la dimensión de esto y no quieren asumir la necesidad de deconstruirse que tiene algunos, entonces tenemos un problema”.

Alberto Fernández dijo además que con el Programa Acompañar “estamos liberando de los carceleros violentos a esas mujeres violentadas y agredidas” y les “estamos dando la oportunidad de empezar otra vez con la ayuda del Estado”.

“Hay que entender que una mujer violentada, agredida, maltratada y humillada por el hombre que la acompaña es una mujer que necesita reconstruir un espacio para volver a vivir y debe dejar de depender de quien mantiene ese lugar”, añadió el mandatario desde la Residencia de Olivos, al presentar el plan que contempla una ayuda económica para las víctimas de violencia de género.

Junto con a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, el Presidente presentó el Programa Acompañar, que asistirá a las personas que se encuentren en riesgo por violencia de género, contará con una inversión de casi $4.500 millones y será articulado a través de la ANSES.

Del acto participaron además el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, y por videoconferencia la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y los mandatarios de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Chaco, Jorge Capitanich, y de Santa Fe, Omar Perotti.

La Ley Micaela fue sancionada en diciembre del 2018 y establece la capacitación integral obligatoria en perspectiva de género para la función pública.

Micaela García era una activa participante de las campañas del #NiUnaMenos contra la violencia de género y por los derechos de las mujeres. En abril de 2017 la joven fue violada y asesinada en la ciudad entrerriana de Gualeguay por un agresor sexual que estaba en libertad condicional.

