Con la lluvia, se desprendió una rama enorme y bloqueó el tránsito en 120 y 36

Con la lluvia de esta madrugada parte de un árbol añoso cedió y cayó sobre la calzada provocando un anegamiento en la cuadra de 120 entre 36 y 37 de barrio Hipódromo.

Vecinos de la zona afirmaron que se trata de un árbol "de muchos años y que "el año pasado también sufrió el desprendimeinto de una rama grande la cual causó destrozós en una vivienda".

"Por esta situación hicimos los reclamos a la Municipalidad pero no nos hicieron caso. Menos mal que no había ningún auto estacionado, si no lo destrozaba. Ahora tenemos la calle bloqueada", manifestó un vecino.