"Es lo más bajo y ordinario", lanzó Amalia Granata sobre el diputado Ameri

Amalia Granata, actual diputada provincial en Santa Fe, habló sobre el escándalo de la semana en nuestro país protagonizado por Juan Ameri en la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación. "Es lo más bajo y ordinario", opinó en diálogo con el programa "Polino Auténtico" de Radio Mitre.

"Es lo más bajo que hemos pasado hasta ahora. Hemos pasado de todo en el Congreso Nacional, pero la verdad que ni los animalitos se manejan así. Dar vuelta la cara y empezar a chuparle la te… O sea, es lo más bajo y ordinario", lanzó.

"Estás en el honorable Congreso. A mí me costó tanto ocupar el lugar que ocupo y lo respeto tanto al lugar que me dio la sociedad que me eligió, que no lo puedo creer.. No es el hecho de chupar una te… Es un acto privado y consensuado, como lo tengo yo con mi marido, pero se hace privado", prosiguió.

En tanto, y haciendo un análisis más general, precisó: "Esto hace saltar a la luz todo un sistema que está podrido y que está mal. Todos se alegraron porque él presentó la renuncia. Tendrían que haberlo echado, expulsado, porque él el año que viene se puede volver a presentar o lo pueden volver a poner en una lista. Ahora en un mes cuando se termine todo el escándalo le arman un contratito ilegal. Pero al ser expulsado, no podría ocupar otro cargo público".

Por último, también puso también el foco en la supuesta operación de senos que se habría hecho la pareja de Ameri. "Salta está complicadísima con el tema COVID. ¿Dónde se operó esta señora (Celeste Burgos) en plena pandemia, en una provincia donde está todo colapsado?", se preguntó.