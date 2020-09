El Juvenil que por “viejo” volvió de un Sudamericano

Que el 38 a 38 resultó increíble... O haber armado un torneo de 30 equipos y al poco tiempo sacarlo. Armar una Superliga y luego eliminarla, son cosas que supo conseguir la Asociación del Fútbol Argentino, pero siempre hay más, y más... Hace una semana atrás repasamos el olvido a la Selección “Fantasma”, a la que enviaron a cumplir con una preparación de 2 meses en la altura y sin dinero, para jugar en Bolivia. Y como una muestra más del desorden organizado que era la AFA en esos tiempos (y que encima tenía un Mundial por organizar 4 años después) está la increíble historia de la Selección Juvenil que viajó a Chile para afrontar el “VI Campeonato Sudamericano Juventud de América”, en marzo de 1974.

El Seleccionado Mayor se preparaba para el Mundial de Alemania de ese año, pero era tan poca la organización, que en una misma tarde entrenaban el plantel Mayor y el Juvenil en diferentes lugares, y ambos cuerpos técnicos citaban a los mismos jugadores. Les pasó a unos muy jóvenes Tarantini y Bertoni que concurrieron a entrenar con la Mayor y los del Juvenil enojados no se explicaban su ausencia en la práctica. Esa misma tarde, en la cancha de Ferro tampoco estuvieron Trossero por estar haciendo la “colimba” y Scalise por jugar un partido postergado de Reserva. Y esa misma tarde también, debían sacarse las fotos para enviar a Chile y se completó con futbolistas que ni viajaron.

El Sudamericano se disputaría entre el 3 y el 24 de marzo. La lista la armó Ernesto Duchini, aunque como técnico viajó Florencio Doval que solo había dirigido dos prácticas, pero desde el 1° de marzo que se fue con la delegación, viviría una odisea. Al arribar a suelo chileno, no tenían reservas ni en Santiago ni en Arica, lugar donde Argentina tenía Sede. Como un detalle más, con bastante calor, la delegación apareció con trajes de invierno.

Llegó el día de la ceremonia inaugural y las nueve delegaciones desfilaron. Los pibes argentinos estaban muy ilusionados y expectantes. Era un grupo que se había empezado a armar años antes. Con buen suceso por ejemplo participó del Torneo Juvenil de Cannes, Francia, saliendo tercero en el ´71, segundo en el ´72, y de nuevo tercero en el ´73 (en esta última ocasión con el platense Miguel Ignomiriello como DT). Es decir, desde lo futbolístico se seguía creciendo y salían jugadores a pesar del desorden de AFA. Pero volviendo a Chile ´74, nada hacía pensar lo que ocurriría a solo 48 horas del debut ante Ecuador por el Grupo “A”.

El ex defensor de Estudiantes (en ese momento jugaba en Racing) Néstor Chirdo, recuerda la situación. “Volvemos del desfile y el preparador físico Alberto Alvarez nos junta y nos dice que hay un inconveniente con las edades. Nos mirábamos entre nosotros y no podíamos creerlo. La mayoría teníamos que volvernos”, dice, y agrega, “yo por ejemplo estaba pasado 3 meses, pero otros muchachos por solo algunos días, según la reglamentación del torneo. A mí se me cayó el alma al piso, estábamos ahí, a horas de debutar en el Sudamericano y nos tuvimos que volver”.

Según se explicó en su momento, por un error 14 jugadores viajaron excedidos en la edad reglamentaria. Desde AFA se buscó minimizar el tema afirmando que se había tratado de “un error de interpretación”. Desde la organización mantuvieron su postura que el torneo era para jugadores hasta 19 años, pero todo fue una verdadera locura. Era 4 de marzo y el 6 Argentina debía jugar contra Ecuador. ¿La solución inmediata? Postergar 48 horas el debut y mandar 15 jugadores sin entrenar ni nada.

El ex golero, Juan Carlos Angel Delménico, de paso por Gimnasia y Estudiantes en nuestra ciudad, fue uno de los que tuvo que regresar. “Parece mentira pero fue verdad. Fui abanderado en la apertura, estábamos muy ilusionados. Teníamos muy buen equipo, pero de Chile nos tuvimos que volver a horas de jugar el primer partido y viajaron otros muchachos”, recuerda.

Así es que rápidamente emprendieron el regreso sin poder jugar, además de los mencionados Chirdo y Delménico, los futbolistas: Oscar Coullery, Enzo Trossero, Julio Asad, Oscar Ortíz, Víctor Bottaniz, José Sanabria, Víctor Mancinelli, Carlos Avanzi, Ricardo Rodríguez, Miguel García, Daniel Vassolo y José Scalise. A esta lista hay que agregar a René Houseman que iba a viajar después por un problema familiar, pero no lo hizo por tener el mismo problema con su fecha de nacimiento como los 14 nombrados.

De esta manera en la concentración Nacional de los que habían viajado inicialmente quedaron solo 5 jugadores: Alberto Tarantini, Osvaldo Barreiro, Juan Rocha, Jorge Tripicchio y Daniel Bertoni.

Esas horas fueron una locura, por que en Buenos Aires, Duchini debió reclutar 15 futbolistas y mandarlos de manera urgente a Chile para debutar 48 horas después. Y allí fueron: Eduardo Nicoletti, Gallardo, Rodolfo Rodríguez, Marcelo Bielsa, Alejandro Sabella, Oscar Rubiola, Oscar Craiyacich, José Van Tuyne, Daniel Olivares, Osvaldo Catalano, Roberto Crosato, Marrero, Roberto Del Prete, Angel Mamberto y Rodolfo Coffone.

Sí. Sí, leyó bien al pasar, entre los que debieron viajar de urgencia estaba el “Loco” Bielsa con 18 años (aún sin haber debutado en Primera en Newell´s) y “Pachorra” Sabella con 19 (que justamente había debutado el 3 de marzo en la Primera de River). Sabella alcanzó a sumar minutos en Chile, pero Bielsa no. Ambos por esos años ni soñaban con que décadas más tarde serían entrenadores de la Selección Argentina en un Mundial. Por otro lado, alguna vez en una nota para El Gráfico, Sabella contó que su apodo “Pachorra” se lo pusieron en ese viaje. “Fue Marcelo Araujo en el Sudamericano Juvenil de Chile, en 1974. Me puso el apodo porque me gustaba dormir la siesta. Me gusta, en realidad. Pero Pachorra era por la siesta, no porque no corriera en la cancha, ¡eh!”, contó Alejandro.

Por cierto es que no fueron momentos fáciles para chicos de 19 y 20 años que soñaban con jugar el Sudamericano. “Nosotros estábamos en el Aeropuerto en Chile para volvernos para Argentina y los muchachos llegaban. Nos cruzamos en el Aeropuerto, era una situación muy rara. Nosotros nos íbamos destrozados y ellos llegaban sabiendo que en pocas horas tenían que jugar”, agrega Chirdo. Así estaban las cosas, la categoría 1953 que había dado mucho y seguiría luego haciéndolo, esta vez quedaba afuera por una mala interpretación.

A propósito de ello, Delménico agrega, “sinceramente las cosas no estaban muy claras. En marzo cuando se jugaba el Sudamericano yo tenía 20 años, recién en diciembre cumplía 21, y en teoría se podía jugar con 20 años o menos. Así que nosotros nos volvimos y viajaron muchachos que eran categoría ´54. Pero realmente no estaba claro”.

Lo demás ya ocurrió adentro de la cancha. Argentina el 8 de marzo debuta ganando 1-0 a Ecuador con gol de Coffone; luego el día 10, empata 1-1 con Paraguay, y otra vez Coffone anota; y la fase de grupo se cierra el 17 empatando 1-1 ante Perú, y el gol lo hace Bertoni. En Semifinal, el 22 de marzo es derrota con Brasil 2-0; mientras que el equipo argentino el 24 juega por el tercer puesto y pierde 1-0 ante Paraguay, quedando en cuarto lugar. El título fue para Brasil al vencer a Uruguay en la final 2 a 1.

Esa generación de pibes hizo lo que pudo en la década del ´70 representando al país en certámenes juveniles y serían la base para los Mundiales de Mayores en el ´74 y ´78. Afuera de la cancha las cosas no se hacían nada bien y lo ocurrido en aquel mes de marzo de 1974 en Chile fue una prueba más de la “organizada” improvisación que imperaba en la AFA donde los papelones eran moneda corriente. Algo que no ha cambiado demasiado tampoco.