Cristina Kirchner volvió a criticar a Rodríguez Larreta y salieron a cruzarla

Horacio Rodríguez Larreta se ha transformado en uno de los blancos preferidos del kirchnerismo. Y ayer la que arremetió sobre el jefe de Gobierno porteño fue la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En medio del escándalo que se generó en la Cámara de Diputados de la Nación por las sesiones remotas y la intención de la oposición de que se realizara el encuentro en forma presencial, la vicepresidenta compartió una serie de mensajes de la legisladora porteña Lucía Cámpora (Frente de Todos), quien cuestionó con dureza el accionar del bloque de Vamos Juntos en la Legislatura, donde Larreta tiene la mayoría.

“Mirá este hilo de Lucía Cámpora y te vas a sorprender tanto como yo de las cosas que hace el macrismo en la Legislatura porteña, que responde a Rodríguez Larreta, y que nadie se entera”, escribió Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter.

Cristina dijo que “no solamente” el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “dice una cosa pero hace otra”, sino también titular de la UCR, Alfredo Cornejo, a quien calificó como “otro entusiasta militante del ‘haz lo que yo digo pero no lo que yo hago’” porque, en su provincia, “el Poder Legislativo está reformando la Constitución por vía remota”.

“Parece que no solamente Rodríguez Larreta dice una cosa pero hace otra. Lo acompaña otro entusiasta militante del ‘haz lo que yo digo pero no lo que yo hago’: Alfredo Cornejo, diputado nacional, presidente de la UCR y ex gobernador de la Provincia de Mendoza…”, escribió la vicepresidenta en su cuenta de la red social Twitter.

En ese sentido, advirtió que “¡En esa provincia el Poder Legislativo está reformando la Constitución por vía remota!”.

En el marco de la polémica con Rodríguez Larreta, la legisladora porteña Cámpora, ex vicepresidenta de la FUBA y sobrina nieta de Héctor Cámpora, aprovechó la polémica en la Cámara de Diputados por las sesiones remotas para advertir que en la Legislatura porteña “la virtualidad no es un problema para tratar las leyes de fondo”.

Y resaltó que mientras Juntos por el Cambio pide postergar el debate de la reforma judicial en el Congreso, el oficialismo porteño avanzó durante los últimos meses con el tratamiento de proyectos vinculados al funcionamiento de la Justicia en la ciudad.

“Justo Rodríguez Larreta decía que hace falta más debate para tratar temas de Justicia. Le cuento que en la Legislatura su bloque pidió preferencia para la reforma del Consejo de la Magistratura (o sea, acortó los plazos para observaciones)”, señaló Cámpora.

En el oficialismo porteño no se quedaron cruzados de brazos y salieron al cruce de la vicepresidenta. Por caso, el legislador de Juntos por el Cambio, Diego García Vilas, dijo que la Legislatura “ha funcionado de manera ejemplar” desde el inicio de la pandemia gracias al consenso alcanzado con la oposición. “A diferencia de lo que pasa en Diputados, acá trabajamos de manera coordinada y transparente en un cambio de reglamento interno que permitiera sesionar desde el principio”, replicó.

Con un tono más duro, el legislador oficialista Hernán Reyes, de la CC-ARI, acusó al kirchnerismo de “mentir”. “Se acordó con todos la manera de funcionar en pandemia. Ahora inventan y mienten para justificar su sucia y prepotente reforma por la impunidad. Cinismo puro”, lanzó.