VIDEO.- El desesperado mensaje de los médicos terapistas: "Estamos perdiendo la batalla"

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva volvió a lanzar un mensaje a la Sociedad Argentina en general, buscando un entendimiento respecto a la situación del coronavirus en Argentina, que a casi seis meses de su desembarco está en su peor momento.

"Los médicos, enfermeros, kinesiólogos y otros miembros de la comunidad sentimos que estamos perdiendo la batalla; los recursos para salvar a pacientes con coronavirus se están agotando", comienza el video que se difundió hoy por varias redes,

En el mismo se da cuenta que la mayoría de las terapias intensivas del país se encuentran con alto índice de ocupación, con menos recursos físicos y humanos.

"Hay una escasez de trabajadores de las terapias intensivas, que a diferencia de las camas y respiradores no pueden multiplicarse", remarcó Elisa Estenssoro , jefa de la Terapia Intensiva del hospital San Martín de La Plata.

"Apenas podemos respirar, hablarnos y comunicarnos entre nosotros. Y también tenemos que lamentar bajas y personal infectado, algunos, lamentablemente, fallecidos", aportó Luis Cantalupi, terapista del hospital Fiorito de Avellaneda.

Desde el hospital de La Matanza, en tanto, mostraron su preocupación por los sueldos bajísmos que perciben y que los obliga a tener que trabajar en otros hospitales, multiplicando el riesgo a contagiarse y contagiar.

"No podemos más, nos están dejando solos, encerrados en nuestras unidades de terapia intensiva. Por eso les perdemos a la sociedad que reflexione y respete tres simples pero importantes medidas: distanciamiento social, uso de tapabocas y el lavado de manos. Les suplicamos que no salgan si no es necesario, los centros de salud están colapsados y los intensivistas estamos al borde del colapso, por favor quédense en casa", cerró el jefe de la terapia intensiva del hospital El Cruce de Florencio Varela.