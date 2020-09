Denuncia que discutió en el Centenario con ciclistas y le dieron una feroz paliza grupal

Un hombre de 50 años denunció haber sufrido un violento ataque por una discusión de tránsito, cuando circulaba por Camino Centenario en una camioneta y le recriminó a un grupo de ciclistas que se desplazaban dificultando el paso vehicular.

Para dar cuenta de la violencia del incidente, el conductor señaló que uno de los agresores lo golpeó reiteradamente con una llanta de bicicleta. Eso le dejó -expuso- cortes en un brazo y hematomas en el rostro y otras partes del cuerpo.

El episodio ocurrió en el mediodía del 31 de agosto, en camino Centenario entre Arana y 42, cuando Roberto Fleita (50) iba al volante de una Toyota Hilux junto a su hijo de 3. Además del mal momento y del castigo físico, le dejó un disgusto económico.

En tal sentido, le contó a este diario que “algunos de estos ciclistas le causaron varios destrozos a la camioneta. Especialmente en las puertas, al atacarla a patadas. Entonces, el seguro de la empresa para la que trabajo no reconoce esos daños. Y si no afronto el pago de los 97. 000 pesos que me pasaron de presupuesto para el arreglo, me despiden”, dijo.

“NO BAJÉ PARA PELEARME”

Sin entender el grado de violencia que desató su reclamo al grupo de ciclistas para que circularan “más ordenadamente”, a raíz del intenso movimiento de un día de semana y en un horario pico como el del mediodía, ayer Fleita brindó a este diario su versión acerca de ese incidente.

“Fue poco después de las 12.30 del lunes, cuando íbamos con mi hijo de 32 años en la camioneta de la empresa para la que trabajo como gasista, para ir a buscar a mi nieto e ir los tres a almorzar”, mencionó.

Cuando marchaban en la camioneta modelo 2006, Fleita se fastidió al notar que un grupo de “entre 20 y 25 ciclistas”, sostuvo, iban por el Centenario esparcidos de manera que impedían una circulación vehicular más fluida.

“Me acerqué a ellos y les pedí que se desplazaran permitiendo una circulación más rápida. Y uno me respondió `¿qué te pasa pelotudo, seguí tu camino?`. Y otros del grupo empezaron a patearme la camioneta”.

“Quise dialogar”

Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, detuvo su marcha y decidió bajarse del rodado.

“No lo hice para pelearme, sólo quise dialogar para tratar de superar la situación”, aseguró Fleita.

Agregó que “mientras conversaba con una ciclista del grupo, vi que otro le sacó la rueda a su bici y se me vino encima. Me quiso golpear con la llanta en mi cabeza, pero lo evité poniendo el brazo izquierdo para defenderme y me lo lastimó”.

“El tipo seguía queriendo pegarme y por eso le di una trompada. Ahí me rodearon otros ciclistas que empezaron a golpearme en diversas partes del cuerpo”, reflejó luego.

“TAMBIÉN LE PEGARON A MI HIJO”

Asimismo, refirió que “mi hijo después se bajó de la camioneta para intentar separar a los agresores, pero lo corrieron y terminaron pegándole a él también”.

Acotó que “quise entonces auxiliarlo y el mismo me atacó con la llanta, me pegó un golpe también en un oído”.

“Recién ahí quisieron irse, pero retuve a algunos de estos ciclistas, que tenían entre 16 y 70 años, con la idea de que llegara un patrullero debido a que a metros del lugar funciona un centro de monitoreo de imágenes”, señaló.

Citó que “a los 10 minutos llegó un móvil y un oficial me dijo que tienen varias denuncias contra ciclistas”. Ahora, lo que más le preocupa -admitió- es cómo podrá pagar los 97.000 pesos del arreglo de la camioneta dañada”.