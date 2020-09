Profesionales de la Salud denunciaron graves fallas en un examen clave para ingresar a las residencias

El miércoles 2 de septiembre, más de 10.000 profesionales de la Salud de todo el país rindieron examen para entrar a las residencias de manera online por la pandemia del coronavirus. Si bien las autoridades en la previa hablaron de la confiabilidad del sistema, aquellos que rindieron denunciaron graves fallas: desde un colapso del sistema hasta la publicación de respuestas como correctas que en realidad son incorrectas según la bilbiografía. "Es un examen clave para nuestra carrera", explicaron varios profesionales consultados por EL DÍA.

"Rendimos después de haber esperado meses ya que el examen era en abril, luego se pasó para agosto y luego para septiembre. Decían que iba a ser una plataforma súper desarrollada, anti fraude con monitoreo por cámara y micrófono, y que íbamos a tener un cronometro -ya que constan de 100 preguntas opción múltiple- con 2 horas y media para responder", comenzó indicando en diálogo con este medio Martina Nuño, médica recibida en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que rindió el examen en cuestión.

"La realidad es que muchos compañeros no pudieron acceder a la plataforma ya que el sistema colapsó. Muchos otros pudieron ingresar tarde teniendo menos de una hora para responder", prosiguió su relato.

En relación a las diferentes medidas anunciadas, como el monitoreo o el cronómetro, aseguró que no funcionaron. "Se filtraron fotos del examen cuando obviamente no se podía usar otro dispositivo móvil, no funcionó el monitoreo y no hubo cronómetro para saber cuánto tiempo quedaba para responder", puntualizó.

Nuño, por otro lado, también marcó que hubo errores a la hora de publicar cuáles eran las respuestas correctas y a pesar de las quejas no recibieron por el momento respuestas. "Tampoco funcionó el chat de ayuda y ayer se subieron las respuestas correctas con errores. Yo diría horrores, ya que son preguntas concretas que tienen otra respuesta que no corresponde a la bibliografía. Pareciera que confundieron respuestas y nadie nos da una explicación".

Por último, habló de la importancia que tiene este examen para sus carreras profesionales: "Este es un examen crucial para todo profesional, sobretodo para los médicos. A través de él accedemos a las residencias y nos especializamos en alguna rama de la Medicina. Es un examen dónde la gente se prepara meses e incluso años para rendirlo y jugaron con eso, con nuestro tiempo, fue una falta de respeto total y estamos exigiendo respuestas por parte del Ministerio de Salud".

Guillermo Ríos, otro médico recibido de la UNLP, también rindió el examen y en charla con EL DÍA hizo hincapié en los errores en la publicación de las respuestas correctas: "Soy traumatólogo y rendí el examen de residencia para entrar a hacer traumatología infantil. De las 100 preguntas que me dieron, la gran mayoría de las respuestas que nos dan como correctas son incorrectas. Claramente basándonos en la bibliografía oficial que ellos mismos proponen".

Y prosiguió: "Si bien pude entrar y rendir, tuve el problema de casi la mayoría de que costaba entrar. La plataforma se tildaba, no te dejaba avanzar y se tildaba. Lo más preocupante, igualmente, es que pongan respuestas correctas que son totalmente incorrectas. No son dudosas, son totalmente falsas con respecto a la bibliografía"

Quien también contó la mala experiencia rindiendo fue Luciana Pizzano, quien también se recibió en la UNLP y rindió desde la ciudad de Darregueira. "No fue del todo agradable. Teníamos tiempo desde las 8 de la mañana hasta las 10 y media, y cuando arrancaba el examen se cayó el sistema. Recién pudo volver a entrar a las 8 y 20, por lo que perdí 20 minutos para realizar el examen porque no me los agregaron después", contó.

"No sucedió lo que nos habían dicho, que iba funcionar todo bárbaro y que no íbamos a tener ningún problema. Eso sumado a que después suben respuestas con irregularidades: hay algunas que no están bien respondidas", añadió.

En tanto, otra médica de la UNLP de nombre Mariel también dejó en evidencia las irregularidades que vivieron al rendir dicho examen en diálogo con EL DÍA: "Mi experiencia fue de las mejores, en comparación. Pero las primeras diez preguntas se me trabaron reiteradas veces. No sabía si se habían marcado las preguntas que había elegido. Entre los nervios propios de la instancia de evaluación y esos problemas técnicos, uno no puede rendir al 100 por ciento", empezó relatando.

"Más allá de eso, me pareció una decepción total el tema del anti fraude. Solo te pedían grabar el 360 al final del examen -no a todos les apareció- y lo podías volver a grabar. Es decir, que claramente muchos podrían haber recibido asistencia en el momento de la evaluación. En lo personal, lo que más me molestó fue que se jactaron que fue un éxito, cuando fue una experiencia por demás injusta. También nos habían prometido el poder entrar a forma de 'prueba' durante toda la semana previa para poder probar los dispositivos de cada uno, cosa que fue mentira", agregó.

Por último, lanzó: "Quiero aclarar que no somos alumnos, somos profesionales de la Salud. Creo que es un ejemplo más de cómo el sistema de Salud sufre constantemente degradación. Empieza en estos exámenes y se prolonga a lo largo de la carrera. Donde te dejan desprotegidos, sin elementos de protección, con salarios que dan vergüenza y jubilaciones que dan tristeza".

¿QUÉ DIJO GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA TRAS EL EXAMEN?

El pasado miércoles, el sitio web oficial del Ministerio de Salud de la Nación publicó una nota en relación al examen para el ingreso a las residencias con palabras del ministro Ginés González García, quien destacó el desarrollo del mismo.

"Lo pudimos hacer a distancia, en circunstancias pandémicas, para todos los argentinos profesionales que quieran ingresar en residencias. Realmente es un orgullo que más de 10.000 profesionales lo hayan podido rendir desde los hogares, sin correr riesgos, ya que esto tradicionalmente se hace juntando las personas, aunque sea online”, indicó el funcionario, sin hacer mención a los problemas que denunciaron quienes lo rindieron.

"Es un momento extraordinario porque son 10.000 argentinos que van a ingresar al sistema de salud nacional en un examen único y simultáneo para todo el país. Estas cosas apuntan al futuro y formar recursos humanos es una política para nuestro ministerio", añadió.

Quien también habló en dicha nota fue Pedro Silberman, el director nacional de Talento Humano y Conocimiento de la cartera sanitaria nacional. "Tiene un esquema de protección antifraude con cámaras encendidas del dispositivo que están utilizando y, además, no se puede volver atrás con las preguntas, nadie tiene el mismo examen y cuenta con un registro del rostro con un desarrollo del Registro Nacional de Personas (RENAPER) que asegura la identidad de quien está rindiendo”, precisó, sin tampoco hacer mención a las irregularidades denunciadas, no solo por los profesionales recibidos en nuestra ciudad, sino también en otros puntos del país.

Según el Ministerio, de los 10.559 aspirantes que se anotaron, 10.022 respondieron las 100 preguntas ordenadas de manera aleatoria de opción múltiple con una sola respuesta correcta, dentro de las 139 especialidades que se rindieron, a la vez que se cotejaron un total de 1.007.842 respuestas efectuadas.