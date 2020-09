El intendente de Vicente López, Jorge Macri, dijo que espera “con ganas de trabajar en equipo” la implementación del Programa de Fortalecimiento de Seguridad.

El intendente de Juntos por el Cambio consideró que “al delito no se lo vence con un anuncio, sino con trabajo sostenido y en conjunto”.

“Es un buen anuncio y una buena intención que habrá que ver con qué rapidez se va plasmando” en la práctica, dijo el jefe comunal en declaraciones a Radio La Red. Según el intendente, durante la gestión del expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal “se avanzó con mucha presencia policial, que luego dejó de estar”.

“Al delito no se lo vence con un anuncio, ni con un gobierno de cuatro años, ya que a veces se necesitan muchos años de trabajo sostenido”, agregó luego, tras insistir en su “disposición al trabajo en conjunto”.

LAS TOMAS

Por otra parte, el jefe comunal vinculó el tema de la seguridad con la problemática de la toma de tierras y consideró que “falta un mensaje único y claro del Gobierno nacional porque el delito está observando”.

“La lucha contra el delito tiene que ver también con la constancia, la decisión y con no pegar volantazos y ser muy claros en el mensaje, por eso nos preocupó la falta de un mensaje único y claro en el tema de las tomas de parte del Gobierno. Esas cosas son relevantes porque el delito observa”, advirtió.

El jefe comunal afirmó que es “un error” la postura planteada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, respecto a que debe ser la Justicia la que debe desalojar las usurpaciones.

“La toma es un delito en flagrancia, en curso. Las Fuerzas de Seguridad tienen que actuar cuando el delito se está cometiendo”, sostuvo el referente del PRO.

En declaraciones radiales, Macri remarcó que “no hay que arreglar un problema con otro. No se puede arreglar una ausencia de derechos con un delito”.

“En esta semana reclamé una definición muy clara, política, sobre el tema de las tomas, porque no me alcanza con la postura de un ministro: el ministro puede no estar dentro de un mes, pero el que va a estar es el gobernador”, afirmó el intendente.

Al referirse a las tomas de tierras, el referente del PRO indicó que “en general hay gente que se dedica a tratar de identificar los lugares que están vacantes, llegan primero; después van los que tienen la verdadera necesidad, a los que seguramente les sacan algo en el medio”.