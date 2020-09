Dos jugadores de Inglaterra fueron apartados por ingresar mujeres a la concentración

Phil Foden y Mason Greenwood, jóvenes figuras de Manchester City y United, respectivamente, fueron apartados hoy del seleccionado inglés de fútbol por ingresar mujeres al hotel de concentración e incumplir el protocolo sanitario de coronavirus.



"Han roto el protocolo contra el coronavirus, por lo que decidimos rápidamente que no podían tener contacto con el equipo. No podrán viajar ni entrenar y -según el procedimiento- ahora tienen que volver a Inglaterra de forma individual", confirmó el entrenador, Gareth Southgate, en declaraciones a la prensa desde Islandia.



Tanto Foden como Greenwood formaron parte del equipo que el sábado pasado venció a Islandia por 1-0 en la reanudación de la Liga de las Naciones de UEFA.



Ambos fueron apartados del plantel, no jugarán el partido de mañana ante Dinamarca en Copenhague y se exponen a sanciones por parte de la FA (Asociación Inglesa de Fútbol).



El entrenador agregó que ambos futbolistas fueron "ingenuos" en su accionar por la juventud (18 y 20 años) pero remarcó que "el mundo entero está lidiando contra esta pandemia".