Entre las reaperturas y la “cervecita”, la Provincia volvió a atacar a capital federal

En otro capítulo de las diferencias que abrió el modo de llevar la cuarentena frente al coronavirus entre la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, con la Nación muchas veces como árbitro,

el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, criticó ayer la reapertura de bares autorizada por el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta y afirmó que “cuando uno juega al límite y a la ruleta rusa, el riesgo es muy grande” y que “aumentar la circulación es aumentar la cantidad de casos” de coronavirus.

Horas antes, su segundo también criticó la apertura de bares y locales gastronómicos. El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, apuntó contra los porteños que salieron a beber. En una entrevista radial expresó que “los que se cuidan menos y que salen a tomar la cervecita, se enferman mucho”. Y fue más allá: “Después visitan a sus familiares y fallecen esos familiares que sí se cuidaban bastante”.

En este sentido, el funcionario bonaerense solicitó “discutir la solidaridad intergeneracional”, teniendo en cuenta que la letalidad del virus surgido en China afecta, sobre todo, a los adultos mayores.

“Este momento es un periodo de tiempo muy corto, obvio que nos molesta, pero merecemos una reflexión más grande, los pequeños disfrutes pueden ser postergables. Si todos entendemos que hay gente que fallece, tenemos que cuidarnos”, justificó sus cuestionamientos.

“Los trabajadores de salud están muy cansados, es nuestra responsabilidad ayudarlos y apoyarlos. Creo que tienen razón cuando piden que tenemos que cuidarnos, porque abren la puerta y ven a tres pibes tomando una cerveza...”, aseguró Kreplak, quien de todos modos aseguró que siguen trabajando en conjunto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

la curva crece

Mientras, el responsable de la cartera sanitaria bonaerense, Gollán aseguró que “es un momento donde hay muchos casos y la curva no decrece. Epidemiológicamente hay muchos motivos para no hacerlo”.

En diálogo con otra radio porteña se mostró en contra de la medida adoptada en CABA y aseveró que “están jugando con un hándicap de un sistema público” que tiene camas, “pero a nivel privado está muy tensionado”.

Gollan remarcó que “la Ciudad (de Buenos Aires) concentra la enorme cantidad de sectores de la salud que responden a empresas de medicina prepaga y a obras sociales, y ese sistema hace tiempo que está muy saturado, llegando al límite”.

“Cuando salimos a contar la realidad y decir lo que iba a pasar se nos acusó de meter miedo. Nos decían que a la gente había que transmitirle esperanza, la gente lo tendría que entender”, agregó el ministro provincial.

Enfatizó que “hasta que no haya dos o tres semanas de descenso sostenido no se pueden habilitar actividades que impliquen una mayor circulación. Se pueden abrir quirúrgicamente algunos sectores, beneficiando actividades productivas y después recreativas. Hay que entender que si esto fuera una guerra y sonaran las sirenas de los aviones, no saldríamos a tomar una cerveza”.

clausuras porteñas

No hubo respuesta inmediata a las crìticas de los más altos funcionarios de Salud de la provincia de Buenos Aires de parte del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, informó que clausuró 12 locales gastronómicos en Palermo, Liniers, Agronomía, Constitución y Caballito por no cumplir con la normativa, dos de ellos por permitir fiestas en el interior.

Según se comunicó oficialmente, la Agencia Gubernamental de Control realizó nueve clausuras “por mesas y sillas en las veredas fuera del horario permitido”, que es hasta las 24, y una “por vender bebidas alcohólicas después de las 20 horas”.

También se efectuaron dos clausuras por fiestas en el interior de los locales, “actividad totalmente prohibida”.

Un día antes, luego de que se difundieran imágenes en las que se advertía el incumplimiento de los cuidados para prevenir el contagio de coronavirus, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le pidió a las autoridades del Gobierno porteño que “haga cumplir los protocolos con los que se comprometió”.

También explicó que “quienes fiscalizan la aplicación (de las normas) son los gobiernos locales”.

Al respecto, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, declaró el sábado que “en la ciudad de Buenos Aires se cumplen los protocolos, los vecinos son responsables y la mayoría cumple”, a la vez que indicó que “nosotros tenemos que controlar si hay violaciones, siempre hay, por eso hoy vamos a reforzar los controles”.

En un comunicado difundido ayer, las autoridades porteñas recordaron que “no puede haber reuniones sociales en espacios complementarios o accesorios a los emplazamientos de mesas y sillas de las áreas gastronómicas y sus extensiones (espacios verdes, boulevares, veredas, etc.) durante todo el día”.

A la vez, se indicó que “únicamente se podrá consumir en las mesas dispuestas por cada local.

Por otro lado, “está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 20 horas para la modalidad take away”.

“Necesitamos que la ciudad cumpla con los protocolos a los que se comprometió. Hay imágenes que muestran que los protocolos no se cumplen”, dijo Cafiero, en referencia a las aglomeraciones de personas que se registraron anoche en las veredas de varios bares y restaurantes de la ciudad, actividad que fue permitida desde esta semana.

En ese marco, Cafiero dijo que cumplir los protocolos “es fundamental para que la propagación del virus no continúe ascendiendo, que es lo que sucedió esta semana con récord de casos, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires”.