Tandil deja el sistema de fases: "Las medidas nacionales y provinciales fueron paupérrimas"

El intendente Miguel Lunghi firmó un decreto municipal por el cual desde hoy la ciudad bonaerense de Tandil comenzó a desarrollar su “propia” cuarentena en la lucha contra el coronavirus. Luego de un amplio acuerdo entre el Municipio con distintos sectores representativos de la comunidad, y “en base a criterios científicos elaborados por el Comité de Seguimiento del COVID-19 19”, este sistema integral “establece claramente reglas, procedimientos y acciones que se irán adoptando” en los próximos meses en el distrito, según trascendió.

La noticia no tardó en explotar ya que supone un enfrentamiento con las autoridades nacionales y provinciales. Se trata de un modelo propio que tiene en cuenta las características y particularidades de esa ciudad. Esta mañana, en diálogo con el programa "Golpe de Suerte" que se emite por La Redonda, al respecto habló el diputado nacional de Juntos por el Cambio Carlos Fernández, y dijo que "las decisiones adoptadas a nivel nacional o provincial (para pelearle a la pandemia) han sido paupérrimas", al tiempo que explicó que "hay un comité que ha manejada la situación del Covid en la ciudad desde el inicio de la pandemia, formado por infectólogos y profesionales capacitados. El decreto está basado en la autonomía municipal, planteando que es imprescindible la articulación con Nación y Provincia pero con la flexibilización de tomar decisiones de acuerdo a parámetros propios como cantidad de camas que existen a disponibilidad, de personal de salud disponible, cantidad de casos... Es un análisis más focalizado a partir de la situación de Tandil".

Respecto a la disputa que esta medida ya generó con la autoridad bonaeerense, el hombre nacido en Tandil y con un amplio recorrido político dijo que "a juzgar por las declaraciones que leí hay una tirantez y probablemente a veces no se entiende la mirada desde un lugar central, de la necesidad de tener un grado de flexibilidad para seguir manteniendo coherencia en el manejo de la situación y no llegar a problemas mayores". Por otro lado, con su experiencia de haber pasado por cargas a nivel local, provincial y ahora nacional, sostuvo que "a veces la lejanía hace perder perspectivas. Comprendo que desde otro plano se ven cuestiones rígidas y cuando la gente le toca la cara al Estado hay que tener susceptibilidad suficiente para manejar y contener el problema".

A la hora de hablar de la situación que vive el país y las medidas que se tomaron desde el 20 de marzo el diputo dijo que "la decisiones adoptadas a nivel nacional y provincial fueron paupérrimas. Argentina en el manejo de la pandemia está peor que el 80% de los países del mundo y a nivel económico peor que el 90% de los peores países del mundo. No se ha caracterizado la rigidez por los resultados positivos. No hay que romper nada sino entender y flexibilizar zonas porque de lo contrario terminamos con niveles de hartazgo social. Fíjense el nivel de hartazgo que hay que para el propio presidente ya no hay cuarentena".