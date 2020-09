Pasó ya un año desde que Gimnasia se convirtió en “el equipo de Maradona”

Un año, y no es poco, se cumple desde que Diego Armando Maradona se hizo cargo de la conducción técnica del equipo de Gimnasia. Desde aquel “hoy me sentí en el cielo”, que se le escuchó decir al “Diez” en medio de una presentación histórica en el estadio Juan Carmelo Zerillo, y recorrió el mundo, porque el interés que generó su vuelta al fútbol argentino llegó a todos los rincones del universo, a este presente tan particular con motivo de la pandemia causada por el coronavirus, transcurrió una etapa plagada de matices. Con tantos capítulos como apariciones de un personaje que es noticia por cada palabra y cada movimiento.

En el Bosque, como flamante conductor del Lobo, aseguró que, efectivamente, se sintió “en el cielo” y tuvo contacto con su difunta madre cuando ingresó al estadio en su primer día al frente del plantel con el cual se involucraba en un desafío tan desgastante como es luchar por la permanencia en la categoría. “No soy mago, no prometo nada”, aclaró en lo que ya era la previa del debut contra Racing, en la fecha seis de la Superliga que terminó en manos de Boca tras un mano a mano con River, y en el marco de una conferencia de prensa en la que eligió a Julio Grondona, el ex presidente de la AFA, para criticar por las puertas que le cerraron para dirigir en el fútbol argentino.

Una verdadera multitud le brindó aquella tarde un recibimiento a pura emoción, con el formato de una bienvenida con ingredientes que incluyó el cántico “el que no salta, es un inglés”, en referencia a Juan Sebastián Verón, otro con el que se cruzó un par de veces, en particular en las horas previas a un clásico platense en el que discutió, a su estilo, con Gastón (La Gata”) Fernández. Socios de todo el país viajaron para ser testigos de un episodio que un par de semanas antes no estaba en los planes y completaron un marco que mostró los accesos decorados con guirnaldas azules y blancas, intercaladas con pasacalles y saludos del tipo: “Diego, el Bosque te da la bienvenida”, “Diego, el Bosque es tu casa, el barrio de Favaloro”. Dentro del campo de juego, se instalaron tres grandes inflables para darle más colorido a la presentación.

“Nos vamos a jugar la vida pero acá no se juega con ametralladoras ni revólveres, acá se tira el centro atrás para que la empuje el compañero y festejemos todos”, arengó mientras efectivos de seguridad privada retiraban a algunos hinchas que invadieron el campo de juego para venerarlo. Desde que pisó el terreno, Maradona recibió el apoyo del público, incluso el auxiliar que manejó el carrito desde la boca del túnel hasta la mitad de cancha donde lo esperaba el plantel aprovechó el momento para pedirle un autógrafo. La rodilla, recién operada, no le permitió los movimientos que hubiera deseado.

PARTIDO POR PARTIDO

Estancia Chica, el predio de Gimnasia, pasó a ser noticia cada día, y el debut del equipo Tripero contra Racing, en la sexta fecha de campeonato oficial, cobertura internacional. Local de la Academia, visitante de Talleres y local de River, tres partidos de pronóstico reservado en la previa, que terminaron siendo sucesivas derrotas con un sólo reclamo: el arbitraje, en el Mario Alberto Kempes, de Hernán Mastrángelo, de quien Maradona dijo que “no se le puede decir nada porque nació malo y va a morir malo”.

El primer triunfo con el sello de Diego se produjo en Mendoza, en el Malvinas Argentinas, frente a Godoy Cruz y por un categórico 4-2. La vuelta a La Plata se produjo con una nueva caída, en este caso 1-0 frente a Unión, y otra vez lejos de la ciudad, y por un amplio 4-0, el Lobo volvió a festejar, en este caso contra Newell’s en el Parque de la Independencia rosarino. Un buen tónico para jugar el clásico de local, aunque no fue suficiente, porque en partido muy ajustado fue derrota 1-0.

Se repitió la tendencia con un 3-0 a favor en Mar del Plata, como visitante de Aldosivi, un rival directo por el descenso; derrota 1-0 en el Bosque, ante Arsenal; empate afuera 1-1, con Banfield; y victoria 2-1 sobre Central Córdoba en 60 y 118, partido con el que se cerró el año. Este período incluyó, dos temas de gran repercusión. El primero estuvo referido a la renuncia de Maradona ni bien tomó conocimiento que Gabriel Pellegrino dejaría de ser el presidente de la institución, porque no sería candidato en las elecciones para la renovación de autoridades; el segundo, con otro árbitro como eje.

Diego comunicó su alejamiento ante la falta de unidad, y frente a la salida de Pellegrino de la presidencia decidió dar un paso al costado. El conjunto albiazul, bajo su mando había disputado ocho partidos, con tres victorias y cinco derrotas. Un total de nueve puntos sobre 24 posibles. Los encuentros que ganó fueron todos como visitante, mientras que siempre que su equipo jugó en el Bosque terminó derrotado. Hubo marchas y contramarchas a nivel dirigencial, las elecciones se reprogramaron, Pellegrino terminó incorporándose a la lista de candidatos y Maradona retomó la conducción.

Respecto del árbitro apuntado, se trató de Fernando Espinoza, quien dirigió el empate 1-1 contra Banfield y al que el “Diez” calificó de “mentiroso y cobarde”. Maradona dijo en conferencia de prensa en el estadio Florencio Sola que “Espinoza no sabía qué había pasado” en el polémico penal que cobró en favor del Taladro y agregó que “los jugadores se esfuerzan todos los días y los castigan de esta manera”.

“No me gusta que los árbitros sean impunes, que nos tiren para atrás, porque los pibes de Gimnasia no se lo merecen”, completó el astro. “Aguantamos 10 contra 11 todo un tiempo”, apuntó Maradona en relación a la expulsión del arquero debutante Nelson Insfrán luego de ese penal sancionado por una falta que el Tribunal de Disciplina desconoció al punto de no sancionar al expulsado.

Sobre su continuidad, el DT señaló que “si el presidente ‘rompe el chanchito’ me quedo en 2020”, aunque alertó: “Yo vine con Pellegrino y me voy con él. Todo esto lo hacemos en pos de la unidad de Gimnasia”, volvió a jugar el DT para lograr la continuidad de quien lo fue a buscar para que fuera el entrenador del Lobo.

Tras el receso de fin de año, a Gimnasia le restaban siete presentaciones, y no tenía espacio para otro resultado que fuera el triunfo. Los sucesivos empates contra Vélez (0-0), Huracán (1-1) y Patronato (1-1) no fueron el mejor volver a empezar, más porque dos de esos encuentros tuvieron lugar en el Bosque, y el último, por su trámite, tuvo sabor a derrota. Cayó 1-0 en Santiago del Estero, frente a Central Córdoba, se rehabilitó ganándole 1-0 a Independiente en Avellaneda y 1-0 a Atlético Tucumán en 60 y 118, envión con el que fue a la Bombonera para jugar contra Boca, que terminó gritando campeón con un triunfo por 1-0.

En medio de situaciones que incluyeron la subasta de los sillones que Maradona ocupó a un costado del banco de los suplentes, que llegaron a representar para el club cantidades de dinero por arriba de los 300.000 pesos, Gimnasia realizó otras dos presentaciones bajo la conducción de Diego: 2-0 contra Sportivo Barracas, por la Copa Argentina, y 0-0 frente a Banfield, en el Bosque, por la primera fecha de la denominada Copa Superliga, que incluiría la última serie de partidos que el Lobo podía aprovechar para escalar posiciones en la tabla de los promedios. Contra el Taladro se jugó sin público en las tribunas y con el coronavirus tan a la vista que significó la interrupción de la competencia.

Un nuevo cuadro de situación que significó el punto final del torneo y la suspensión de los descensos, ideal para varios, empezando por el Lobo, quien a esta altura de los acontecimientos estaba seriamente comprometido.

EL MEJOR REGALO

Desde marzo, la cuarentena por el coronavirus se hizo cargo del país en general y del fútbol en particular, con una serie de marchas y contramarchas que desembocaron en la suspensión de la competencia oficial, con Maradona y su cuerpo técnico, encabezado por Sebastián Méndez, tratando de mantener activo al plantel a través de entrenamientos virtuales, los cuales se trasladaron en el caso del Lobo al predio de Estancia Chica, con el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud.

En medio de todo esto, la dirigencia debió negociar la renovación del contrato con Maradona, lo cual no resultó sencillo, aunque terminó con un acuerdo que fue anunciado en junio, exactamente en el día del aniversario de la entidad albiazul de la calle 4. “Hoy cumple años el Lobo. Muchas felicidades a Gimnasia y un abrazo a su MARAVILLOSA hinchada!!! Mi corazón es azul y blanco. Vamos por más!!!”, posteó Diego en su Instagram por los 133 años del club.

El vínculo se extenderá hasta diciembre del 2021, con Sebastián Méndez, Adrián González y Hernán Castex siendo los colaboradores más inmediatos de Diego, quien festeja cada uno de los refuerzos que le aseguró la dirigencia, en particular reteniendo a jugadores con los que estructuró la base de un equipo con el que imagina podrá conseguir el protagonismo que sueña desde que, hace ya un año, firmó como entrenador del Lobo, para alegría de los Triperos y de quienes lo aplaudieron en cada uno de los estadios en los que se hizo presente.

Desde su llegada al club, dirigió 20 partidos entre Superliga, Copa Argentina y Copa de Superliga, con 7 triunfos, 5 empates y 8 derrotas, obteniendo el 43,33 por ciento de los puntos. Actualmente se encuentra clasificado a los 16 avos de final de la Copa Argentina, en donde se deberá enfrentar a Dock Sud, tras haberle eliminado a Sportivo Barracas, en una de las últimas presentaciones del equipo, previo a la cuarentena. De este modo, Maradona estará al frente del plantel superior del Lobo no solo en los partidos que puedan llegar a jugarse en este año 2020, una vez que vuelva el fútbol, sino también en la próxima temporada que se llevará a cabo con calendario anual.