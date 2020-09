La Provincia le dio un fuerte respaldo a Berni en medio de las inéditas protestas

Un fuerte respaldo recibió hoy el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni por parte del Gobierno de la Provincia, en medio de las inéditas protestas de la Policía. Esta mañana fue el propio efe de Gabinete Carlos Bianco quien lo ratificó en su cargo pese a que Berni es uno de los apuntados por los uniformados en los reclamos que se llevan adelante en varios distritos.

En una entrevista que brindó al programa del periodista Luis Novaresio por radio La Red, Bianco dijo que "Berni sigue en su cargo, absolutamente, no hay ninguna razón por la cual debería dejarlo". Luego dijo que “es una decisión del ministro de Seguridad", ante la pregunta de sí el mismo camino iba a seguir el jefe de la Bonaerense. "Nosotros estamos muy conformes por su trabajo y con la forma que está llevando las negociaciones”, agregó al respecto.

Por otro lado explicó que “no hay una oferta que se tiene que validar porque no hay un sindicato ni una paritaria; acá hay una determinación del gobierno bonaerense de otorgar un aumento, que será comunicada por decreto”.

Al ser consultado acerca de la posible vinculación política del conflicto aseguró: "Vimos que algunas personas que tomaban la palabra en representación de algunos sectores de la Fuerza, en forma no oficial y seguramente ilegítima, decían que eran apolíticos y en redes sociales muestran una militancia partidaria vinculada a Juntos por el Cambio; es información, no es interpretación”.

Cabe destacar que los uniformados elevaron un petitorio, en el cual se destacan 5 puntos clave, entre los 14 que proponen. En primera medida que ningún tipo de represalia sancionatoria para el personal que concurra a alguna de las convocatorias pacíficas. También un aumento del 56% para el subescalafón comando y subescalafón general de haber líquido, esto es, no del sueldo básico sino del básico más las BRNB (Bonificación Remunerativa No Bonificable) y las BRNB menos los descuentos de ley, y que ese aumento sea incorporado al sueldo básico. También una suba del 64% para el subescalafón de administrativos, técnicos y profesionales y para el subescalafón de servicios generales sobre el haber líquido. Esto es, no del sueldo básico sino del básico más las BRNB y la BRNB menos los descuentos de ley, y que ese aumento sea incorporado al sueldo básico.

Por otro lado el incremento de la hora compensación de recargo de servicio a $189 y la obligatoriedad de dicha compensación, como así también el pago del servicio de policía adicional en tiempo y forma (se está pagando con 120 días de retraso. Por último, reclaman la provisión del uniforme y equipo de trabajo, con aumento del decreto 1315 (mantenimiento del uniforme) a $3.800, y el derecho a la vivienda digna con planes de vivienda para el personal policial.