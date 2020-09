El delito también golpea con el robo de ganado en campos de la zona ribereña

“Esto no es hambre”, aseguró Rubén Otero, analizando recuerdos recientes de alambres cortados, huellas en el barro y achuras desparramadas al costado de la ruta. El panorama es común, según las denuncias recogidas por este diario, para productores ganaderos con campos situados a la vera del Camino Real, entre Berisso y La Plata. Según estimaciones del sector, en los últimos dos o tres meses se perdieron entre alrededor de 1,5 millones de pesos en robos de ganado por lo que señalan a una banda con conocimiento sobre esos campos y el negocio ilegal de la carne.

En los relevamientos que se van haciendo entre los ganaderos de la zona, la secuencia de robos suma unos 30 novillos, vacas, toros y terneros.

En su mayoría son animales que se preparan en esas praderas para avanzar en otros eslabones de la industria de la carne (feedlot, faena). Van de 300 a 600 kilos, con precios que pueden alcanzar entre 50 mil y 60 mil pesos.

Los hechos se suceden desde principios de año, según recordaron en la zona, en el área sureste de La Plata y al sur de Berisso.

El camino Real (ruta 15) comunica ambos distritos, desde la culminación de la calle Montevideo hasta la ruta 11.

Los dueños de los campos que hablaron con este diario (predios de entre 100 y 350 hectáreas) coincidieron en la dinámica de los atracos. Se producen de noche, entre varias personas que se mueven en camionetas y también a caballo.

“A la noche, actúan cerca del alambre que da a la calle. Se meten y los traen enlazados hasta la orilla del camino. Después los matan y los faenan ahí mismo”, detalló Horacio Tricerri sobre el procedimiento de los delincuentes.

Esa práctica deja rastros que los productores fotografiaron con intención de aportar a la investigación. Las imágenes muestran animales mutilados o cueros y vísceras, en casos, en bolsas de consorcio.

No es siempre así. A veces, solo queda un alambre cortado como rastro: “A mí me robaron un ternero hace unos 20 días y la semana pasada se llevaron dos vacas. No los mataron acá”, apuntó Otero sobre su experiencia.

El productor evaluó que los restos de los animales y la forma en que los roban indican sofisticación. “No los mataron acá. Es gente conocedora de los campos y de la zona, que conoce las `pasadas´”, analizó Otero.

Los ladrones sabrían ubicarse no solo en las huellas internas y lugares aptos para cruzar los campos por fuera de los caminos. También, con los “torniquetes”, que permiten abrir los alambres sin necesidad de cortarlos.

Cuando no hay rastros de una faena o alambres cortados, los productores pueden pasar días hasta notar el robo.

Algunas veces, esos indicios aparecen a varios kilómetros. Por caso, sobre la ruta 11, al lado del predio donde funcionó el obrador de la reparación de esa calzada o en un “santuario” del Gauchito Gil.

Venta clandestina

Así, en tren de sospechas, los productores calculan que los ladrones podrían vender animales en forma irregular para continuar el engorde. Lo mismo, para proveer con carne robada a carnicerías donde se ofrezca al público la mercadería.

“Cada vez que pasa una cosa así buscamos hacer las denuncias. Tenemos varias hechas y eso no cambia nada”, lamentó Tricerri.

Por su parte, Otero, contó que “la primera denuncia la hice en (la comisaría de Villa) Ponsati, la segunda en la Fiscalía”, dijo y concluyó en que los ladrones “vienen dándole duro y parejo, con impunidad”.

En esa línea, contaron en la zona que hace pocas semanas tras las denuncias recibieron la visita de un efectivo de la Patrulla Rural. “El problema es que está asentada en Olmos”, apuntó Tricerri. Es en la otra punta del distrito, cruzando la Ciudad.

Los productores piden más patrullaje en la zona y la unificación de las causas que se fueron abriendo con las denuncias. Por lo pronto, Tricerri no ve futuro: “en un tiempo salía al noche con la camioneta y un reflector. Tengo este campo hace 15 años, pero lo voy a vender porque es mucha la mala sangre que se hace uno por estas cosas”, indicó.