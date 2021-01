Pesadilla para un platense: le entraron en plena madrugada y le robaron las herramientas de trabajo

En la madrugada del 31 de diciembre, a poco de terminar un año para el olvido, un platense que trabaja en una empresa de sistemas de alarmas de seguridad, sufrió çen su casa de Ringuelet el lamentable robo de sus herramientas de trabajo en un hecho perpetrado en horas de la madrugada por al menos tres menores de edad.

En las imágenes de las cámaras de seguridad ubicada en un poste lindero a la vivienda de 505 entre 10 bis y 11 donde se produjo el robo, puede observarse el momento en que los niños birlan el portón de seguridad y se adentran en la propiedad. Casi sin dudarlo van hacia la camioneta con la cual la víctima, quien se identificó como Maximiliano, habitualmente recorre domicilios que solicitan su servicio.

Los jóvenes ladrones primero sustraen algunos elementos y al dar cuenta de que podían actuar con total soltura, ya que la familia que vive en la finca se encontraba descansando, volvieron hacia el rodado y se alzaron con una enorme valija, según puede verse en las filmaciones

Maximiliano contó a este medio que la valija en cuestión contenía herramientas de trabajo y algunos dispositivos claves para poder desarrollar las tareas laborales en el rubro de alarmas de seguridad para propiedades como la suya. Además, se llevaron un celular que habitualmente usa para trabajar.

"Lo que más lamento es que ahí tenía los percutores. No voy a poder trabajar y tendré que comprarme todo de nuevo. Después del año difícil que pasamos esto te produce impotencia porque no podés hacer nada más que agachar la cabeza y seguir", consignó el vecino.

"No hice la denuncia porque, según la policía, como eran menores, no se puede hacer anda. Es una situación que te da impotencia, porque no podré trabajar sin mis herramientas y tampoco se puede denunciar lo que nos pasó", lamentó.

A su vez, dijo que "la inseguridad que se vive acá es terrible, siempre roban a los vecinos, esta vez me tocó a mi pero conozco vecinos a los que les han robado". "De a uno vamos cayendo", afirmó.