Carolina Piparo, otra vez víctima de motochorros: su marido atropelló a un presunto ladrón

Un comienzo de año agitado tuvo la diputada provincial de Juntos por el Cambio Carolina Piparo. El desafortunado episodio la tuvo a ella y a su familia como protagonistas y por estas horas la Justicia investiga qué fue lo que sucedió.

Según el parte policial la funcionaria volvió a sufrir un hecho delictivo en manos de motochorros. Según las primeras versiones, habrían sido abordados en 47 entre 15 y 16 por tres parejas que circulaban arriba de sus motos, quienes les robaron $20.000 en efectivo, y un teléfono celular marca IPhone.

"Personal de motorizada se entrevistan con la víctima, quien refiere que se encontraba en la vía pública, cuando es sorprendida por 3 motovehículos con 6 ocupantes, donde descienden los 3 acompañantes y a apunta de arma de fuego le sustraen lo detallado", asegura el reporte.

Lo cierto es que Piparo se encontraba con su esposo Ignacio Buzzali, a las 2:30 de la madrugada, cuando fueron rodeados por los delincuentes, según fuentes policiales. Versiones aseguran que tras el ataque, Buzzali habría intentado seguir a los ladrones a bordo de un Fiat 500 y en ese acto habría atropellado a uno de ellos. Esta versión fue confirmada por la propia diputada (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-1-1-12-57-0--hoy-lo-puedo-contar-porque-los-seis-motochorros-decidieron-no-disparar-dijo-piparo-policiales)

En tanto, otras sostienen que el atropellado habría sido un motociclista que nada tenía que ver con el episodio delictivo. Es por eso que los investigadores buscan testigos y elementos para determinar cómo se sucedieron los hechos que comenzaron en 47 y 15 y culminaron en Plaza Moreno..

Cabe recordar que la diputada, que además es Secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género, sufrió una brutal salidera bancaria en julio de 2010, estando embarazada, cuando tras dejar la sucursal del banco Santander de 7 y 42 dos hombres en moto la siguieron hasta su departamento y la balearon. Producto del ataque su bebé, Isidro, nació por una cesárea y murió a la semana.

Otra versión

Por otro lado en la redes sociales circuló otra versión de los hechos que sostiene que no se trató de un intento de robo y que el conductor del Fiat 500 habría atropellado a un motociclista para luego huir. En un video subido a las redes sociales se ve como una mujer relata lo que, según ella, aconteció en las primeras horas de este 2021.

En su cuenta de Facebook -que fue bloqueada tras la publicación-, la usuaria Sara Talpone escribió: "Bueno 1°de enero 7:30 hs y yo sin acostarme. A eso de las 2:30 de la mañana me toca ver cómo un Fiat 500 lleva enganchado debajo una moto mientras es perseguido por 3 motos más que le gritaban que pare. Seguí con mi auto la escena pero se me pierden de vista, por lo que decido volver para ver si encontraba el lugar del accidente y si había alguien ahí. Lo encuentro 3 cuadras antes de dónde vi el auto, un chico muy lastimado y otro atontado (los dos de la moto) le pregunto a un agente de Defensa Civil que había pasado y me dice que circulaban 5 motos juntas y un auto los embiste de atrás dándose a la fuga".

La mujer sigue con su relato diciendo que "en ese momento regresa una de las motos que perseguía al auto y dice que lo habían parado en plaza Moreno (a unas 20 cuadras) y que en todo momento el auto fue pasando semáforos en rojo y frenando de golpe para que las motos que los seguían se cayeran. Obviamente me fui a Plaza Moreno, quería ver frente a frente al hijo de P que manejaba. Cual fue sorpresa al descubrir que el que manejaba era Juan Ignacio Buzali; para los que no lo conocen o no lo recuerdan es el esposo de la diputada Carolina Piparo, y quién lo acompañaba? Siiiiii #CarolinaPiparo (durante 5 cuadras arrastró la moto, sacando chispas sin saber si el que manejaba también estaba enganchado abajo)".

En su posteo, Talpone subió este video en el que increpa a Piparo mientras se encontraba en Plaza Moreno: