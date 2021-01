Dalma Maradona, durísima contra Luis Ventura: "¿Miente porque le pagan o porque nos odia sin motivo aparente?"

Luis Ventura aseguró días atrás que una de las hermanas de Diego Maradona, Claudia, había tenido problemas para ingresar al cementerio y que debió llamar a Gianinna porque no figuraba en la lista. Pero Dalma, a través de su cuenta de Twitter, desmintió la información y criticó duramente al periodista.

"Hablé con la gente del cementerio y me confirman que nunca una hermana de mi papá tuvo problemas para ingresar ya que todos us hermanos/as y sus hijos están autorizados. Por lo tanto también es mentira que Gianinna tuvo que autorizar la entrada. No mienta más", comenzó escribiendo la hija del Diez.

"Es agotador tener que escuchar las mentiras que dice Luis Ventuira. La pregunta es: ¿miente porque le pagan para hacerlo o solo porque nos odia sin motivo aparente?", cerró.