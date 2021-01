Cerúndolo quedó eliminado tras dar positivo de Covid-19

El tenista Francisco Cerúndolo, único argentino victorioso en la primera ronda de la clasificación previa al Abierto de Australia, quedó eliminado de la competencia, al anunciar su contagio de coronavirus tras un testeo realizado en Doha, Qatar, donde se juegan los partidos.

“Lamentablemente hoy (por ayer) di positivo de Covid-19. Me encuentro bien de salud, pero no voy a poder seguir compitiendo en el torneo. Voy a cumplir con los días de aislamiento que me digan y saldré con más fuerzas que antes. Se acabó el Australian Open pero todo sigue”, escribió en Twitter.

Cerúndolo (139), había debutado el domingo con victoria sobre el español Guillermo García López (222) por 6-2 y 6-4. También fueron eliminados, pero en cancha, los otros dos argentinos: Guido Andreozzi (166) cayó con el australiano Tristan Schoolkate 7-6 (1) y 6-4 y Renzo Olivo (212), con el alemán Julian Lenz 1-6, 6-2 y 6-2. Así, los siete argentinos que buscaban un lugar en el cuadro principal de Australia quedaron en el camino, ya que el domingo se habían despedido Facundo Bagnis -décimo favorito-, Marco Trungelliti (243), Facundo Mena (237) y Andrea Collarini (203). El Abierto de Australia se desarrollará del 8 al 21 de febrero para que los jugadores puedan cumplir en ese país los 14 días de cuarentena que exige el gobierno local.