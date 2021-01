Alberto F. se quedó sin viaje a Chile: Piñera en cuarentena

El presidente, Alberto Fernández, preveía hacer la próxima semana un viaje a Chile, que sería la primera visita de Estado de su mandato, pero se postergó hasta que su homólogo Sebastián Piñera acabe la cuarentena preventiva por haber tenido contacto con un positivo de COVID-19.

Fuentes oficiales argentinas confirmaron que el viaje se iba a realizar entre lunes y martes próximos e incluiría una reunión con Piñera y visitas a los poderes Legislativo y Judicial. Pero los planes cambiaron después de que en la mañana de ayer se conociera que el mandatario chileno, de 71 años y su esposa, Cecilia Morel, de 66, han iniciado una cuarentena preventiva tras confirmarse que un trabajador de su domicilio fue diagnosticado de coronavirus. Todo a pesar de que ambos están sin síntomas y dieron negativo en el test de PCR rutinario.

Las fuentes aclararon que hasta que Piñera no culmine el protocolo preventivo, no se puede establecer una nueva fecha para el viaje de Fernández, que no ha mantenido ningún encuentro presencial con su par del país vecino, con quien sí ha conversado por teléfono.