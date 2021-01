Ferrari le pone fichas a Sainz y Leclerc

La escudería Ferrari confía en sus pilotos Charles Leclerc y Carlos Sainz para desafiar a Mercedes y al actual campeón Lewis Hamilton durante la próxima temporada de la Fórmula 1, según declaró el jefe del equipo italiano Mattía Binotto, quien anticipó que “no habrá un número uno y número dos”.

“Estamos muy fuertes con Leclerc y Sainz porque si consiguen los autos adecuados podrán desafiar a Lewis Hamilton y a Mercedes”, expresó Binotto en declaraciones a Sky Sports.

El dirigente aclaró además que no se “arrepiente” de no haber intentado contratar al británico Hamilton, quien aún no renovó su vínculo con Mercedes para este año.

“No creo que nos arrepintamos de no intentar fichar a Hamilton porque al final, cuando tomamos algunas decisiones, lo hacemos pensando que eran las decisiones correctas. Hoy tenemos un piloto fantástico como Charles en el que invertimos mucho como Ferrari”, afirmó Binotto, que consideró al monegasco Leclerc como un piloto con “mucho talento”.

“con carlos sainz somos muy fuertes”

“Si consiguen darle el coche adecuado estoy seguro de que puede desafiar a Lewis Hamilton. Creo que con (el español) Carlos Sainz somos muy fuertes. No creo que haya ningún tipo de arrepentimiento”, agregó.

Por último, el principal responsable deportivo y director técnico de la ‘Scuderia’ dejó claro que “no hay un número uno y un número dos” y que Leclerc y Sainz tendrán “las mismas oportunidades al comienzo de la temporada”.

Ferrari mostró un rendimiento muy irregular en la última temporada y en varias oportunidades se adujo desde la propia escudería no haber podido encontrar el prototipo “adecuado” para competir con posibilidades en la F1 2020.