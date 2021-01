Advierten por la circulación de motos en las plazas: "Van a gran velocidad"

Quienes viven en las inmediaciones de Plaza Azcuénaga manifestaron su preocupación por una situación que se viene repitiendo en el último tiempo y que se hace cada vez más común: la circulación de motocicletas en las plazas, sobre todo de parte de repartidores de deliveries.

Así lo denunciaron vecinos próximos a ese espacio verde de 19 y 44, quienes además consignaron que "es una imagen que se repite todo el tiempo".

"Los motociclistas, en especial los que hacen deliveries, circulan atravesando la plata, poniendo en riesgo a niños y adultos que andar por el lugar", aseguró Gustavo, un frentista de esa zona cercana al centro platense.

Según el vecino "alcanzamos a ver ayer un hombre en moto, pero es más común con deliveries". "Como sea, está mal porque es un peligro, es una plaza, no una calle ni una avenida", agregó.

Asimismo sostuvo que "en el lugar hay un centro de monitoreo pero no hacen nada". También sostuvo que "le pregunté a los empleados del centro de control para qué estaban y no me supieron decir", señaló.