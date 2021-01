VIDEO .- El Dipy fue protagonista de un espectacular choque múltiple

David Adrián Martínez, más conocido como El Dipy, volvió a ser noticia este domingo pero no por sus dichos relacionados a la política: corrió en la categoría Top Race Junior, en el autódromo de Paraná, y protagonizó un espectacular accidente múltiple.

El choque fue luego de que Axel Tomada y El Dipy se rozaran en la primer curva luego de la largada y, de inmediato, los autos conducidos por Carlos Guttlein, Héctor Mercado y Alexis May se sumaron a la colisión.

“Estoy perfecto. El accidente se provoca porque se cierra el muchacho y choca conmigo y sale. No es mi auto (el que vuelca). A mí no me pasó nada. los demás que venían atrás lo llevaron puesto”, aseguró el cantante de cumbia en diálogo con el portal Teleshow.

El Dipy no es nuevo en el automovilismo: ya había corrido en el 2015, había regresado a las pistas en octubre en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento, el cantante que compitió en la escudería SGB Racing Team a bordo de un auto Mercedez Benz, largó desde el noveno puesto y arribó en la misma posición.