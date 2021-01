Nati Jota subió un video en bikini y la criticaron por su cuerpo: “Justo cuando creía que estaba más segura de mi misma"

Nati Jota expresó su bronca en Twitter por los comentarios que recibió de su cuerpo tras subir un video en el que está en bikini en la playa

"Subo un video en bikini y los mensajes criticándome el cuerpo no se hacen esperar. Justo cuando creía que estaba más segura de mi misma. Me encuentro cosas nuevas que no me jodían. Gracias", escribió en forma irónica en la tarde del sábado.

El video en cuestión lo había subido horas tarde, en la que se la ve caminando. "Es muy indigno el momento de la caminata en el que pegás la vuelta", indicó en forma de broma.

Es muy indigno el momento de la caminata en el que pegás la vuelta pic.twitter.com/DqJbeoAd12 — NATI JOTA 🎪🧜🏼‍♀️ (@natijota) January 16, 2021

En Instagram también habló al respecto de los comentarios negativos que recibió. “Que paja (sic) que subo un video en bikini y los comentarios criticándome el cuerpo no se hicieron desear, precisó.

Y añadió: “Como que, justo cuando yo creo que estoy más segura conmigo, que ya pasó eso, que me acepto, que me gusta como soy… ¡Tacate! Aparece esto para decirme: ‘¿estabas segura de esto?’, ¿te gusta tanto en realidad?’ Gracias”.