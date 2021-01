Otra masiva convocatoria laboral en La Plata con más de 400 metros de cola

En pleno enero, cuando se supone que la mayoría de los trabajadores activos se encuentra de vacaciones, una enorme cola para conseguir una vacante en una confitería del centro de La Plata se extendía por más de 400 metros, en su mayoría jóvenes desempleados y en busca de una oportunidad laboral.

La convocatoria tenía lugar en un comercio situado en la esquina de 13 y 48, en el barrio de Tribunales. Hasta allí se acercaron cientos de chicos y chicas para tratar de acceder a una de las vacantes. Según el aviso que trascendió en redes sociales e incluso por WhatsApp, el local se encuentra en la búsqueda de personal para cubrir puestos de pasteleros, panaderos, confiteros, atención al público, mantenimiento, limpieza y bacheo.

Leandro, uno de los jóvenes platenses que se acercó para dejar su curriculum vitae, habló de las dificultades para sobrellevar el difícil presente de la pandemia donde conseguir empleo formal se hace demasiado cuesta arriba. "Parece una vergüenza como está la situación hoy en día. Es evidente que todos queremos salir adelante trabajando y tener un sueldo mejor. Me mantengo haciendo cosas, pero necesito trabajar en blanco y crecer un poco más".

Sofía, quien al llegar al punto de convocatoria se encontró con una fila que daba la vuelta a la manzana, se mostró sorprendida al señalar que "no esperaba tanta gente".

Si bien la convocatoria era para las 10 de la mañana, los primeros en llegar lo hicieron poco después de despuntar el sol. En el caso de Micaela, otras postulante, acudió a las 9 y la fila estaba repleta. "Vine con todas las expectativas para conseguir trabajo. Me esperaba toda esta gente. Cuando llegué la cola ya daba toda la vuelta manzana", contó.

Para Francisco las esperanzas son escasas porque "hay mucha gente, trabajo de los 10 años de edad aunque no tengo experiencia en el rubro", señaló. Alejandra, en cambio, se mostró con expectativas "porque tengo trabajo en panadería, aunque si es de mantenimiento no importa, no hay que bajar los brazos", dijo. "Recién ahora empecé a trabajar de nuevo, en la pandemia estuvimos un tiempo sin trabajar pero estamos arrancando de nuevo".

La enorme convocatoria fue similar a la que ocurrió meses atrás para la cobertura de vacantes en una parrilla de 12 y diagonal 74, o la que se produjo en torno a un bar de la zona de 19 y 44, ambos lugares desbordados de aspirantes.