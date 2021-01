De manera virtual, Ingeniería abrió sus puertas a los ingresantes

Autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dieron hoy la bienvenida a los ingresantes al ciclo lectivo 2021. La presentación fue de manera virtual, reemplazando la tradicional recorrida por las aulas que se realiza todos los años en el inicio de Matemática para Ingeniería (Mate Pi), la primera materia de la carrera.

A través de un plano del campus de la Facultad, el decano de Ingeniería, Horacio Frene, y la profesora titular de Mate Pi, Rossana Di Domenicantonio, hicieron un recorrido por el Edificio Central y los departamentos de Ingeniería dónde se asientan las 13 carreras. También brindaron información sobre los servicios que brindan el Comedor Universitario y la Biblioteca de Ingeniería. Eran vistos y escuchados, a través de sus pantallas, por ingresantes de la región Capital, de diferentes provincias del país y del exterior.

“Un curso intensivo como este no lo pueden empezar gateando. Tratamos de darles la mayor cantidad de pautas para que, rápidamente, dejen de gatear y empiecen a caminar y a correr. No hay tiempo para dormirse. Hay que estar en sintonía con lo que es el sistema universitario. Tienen que aprender a organizar las tareas diarias en este contexto de virtualidad”, expresó Frene.

Para llevar adelante la cursada, la Facultad conformó 15 comisiones de aulas virtuales para un total de 1050 alumnos inscriptos. Las clases serán de lunes a viernes con una duración de cuatro horas, de las cuales dos son sincrónicas y dos asincrónicas.

Los docentes interactuarán con los estudiantes a través de la plataforma educativa Moodle y las clases sincrónicas vía Zoom. Durante el transcurso de las clases, se los acompañará a través de recursos multimediales realizados por la cátedra y por los docentes a cargo de los cursos, entre ellos, videos, tutoriales, guías con resúmenes y cuestionarios o tareas.

Además, están previstos simulacros de parcial para que los alumnos estén preparados para las dos evaluaciones a distancia. Asimismo, se han programado dos actividades obligatorias por semana, de las cuales, deben cumplir con el 80 por ciento de las mismas. El objetivo es que los estudiantes puedan entrar en el ritmo académico que exige la universidad y, también, familiarizarse con las herramientas digitales necesarias.

Del mismo modo, estarán a disposición clases de consulta vía zoom, por fuera de los horarios de cursada, para que los estudiantes puedan utilizar esas instancias para resolver sus dudas con los docentes de la cátedra.

“Depende, en gran medida, de la responsabilidad de ustedes. Se requiere de esfuerzo, dedicación y constancia para alcanzar la meta de obtener el título como ingenieros”, declaró el decano.

Por su parte, Di Domenicantonio declaró a los alumnos que, a lo largo del curso o de la carrera pueden aparecer contratiempos. En ese sentido, les pidió que no dejen de pensar en la meta planteada. “No descuiden el sueño de ser ingenieros por alguna piedra que se les pueda atravesar en el camino. No se dejen vencer”, requirió. Y agregó que “tendrán el apoyo de sus compañeros, docentes y no docentes de la Facultad” para cumplir con el objetivo de graduarse.