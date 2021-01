Handball: Los Gladiadores recordaron a Maradona tras avanzar en el Mundial

El seleccionado argentino de handball masculino, Los Gladiadores, avanzó ayer a la segunda ronda del Mundial de la disciplina que se disputa en Egipto, al derrotar a su par de Bahrein, por 24-21

El cotejo, correspondiente a la segunda fecha de la zona D de la competencia, se desarrolló en el Sports Hall Stadium de la ciudad de El Cairo.

El equipo albiceleste, que no tuvo por lesión a su principal figura Diego “Chino” Simonet, se aseguró el pasaje a la siguiente ronda del torneo, tras haberse impuesto también en el primer partido con República Democrática del Congo (28-22) en el estreno del campeonato.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el “Chino” anunció que no iba a poder jugar el partido ante los asiáticos. “Contra Congo recibí un golpe que me perforó el tímpano, por eso es que hoy (por ayer) no me dejan jugar. Con el equipo más que nunca!”, escribió Simonet.

El lateral Federico Pizarro (6 goles) y el pivote Lucas Moscariello (5), ambos compañeros del equipo Ciudad Encantada, se erigieron en los principales anotadores del conjunto que orienta Manuel Cadenas.

Las otras conquistas de Los Gladiadores fueron de Federico Fernández (4), Sebastián Simonet (3), Santiago Baronetto (2), Pablo Vainstein (1), Pedro Martínez Cami (1), Ramiro Martínez (1) y Gastón Mourinho (1).

Ahora, el equipo albiceleste competirá por el primer lugar del grupo mañana frente a su par de Dinamarca, a partir de las 16.30.

homenaje a maradona

Tras la gran victoria ante Bahrein, Los Gladiadores festejaron en el vestuario con una camiseta de la Selección con “10” y el apellido Maradona, haciendo parte de su ritual al ex jugador.

EMPATÓ BRASIL

Brasil alcanzó su segundo empate consecutivo en la Copa, al registrar un 32-32 frente a Túnez, por la zona B.

Otros resultados de la segunda jornada fueron: Alemania 10-Cabo Verde 0 (por no presentación del equipo africano, Grupo A); Japón 29-Qatar 31 y Angola 20-Croacia 28 (grupo C).