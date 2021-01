¡Un estúpido! Participó del asalto al Capitolio y le mandó una selfie al ex cuñado

El día del asalto al Capitolio, el hombre de 53 años, se encontraba “en la punta de la lanza”, según él mismo indicó. Además, se tomó un ‘selfie’ dentro de las instalaciones y se la envió a un conocido, según explican los documentos judiciales.

En las últimas, las autoridades indicaron que Fee habría mandado al hermano de su ex novia un video de la multitud gritando “tiranía” y “Pelosi”. La imágenes iban acompañadas por un mensaje en el que Fee confesaba que se encontraba “en la punta de la lanza”.

No pensó que sería delatado, pero el hermano de su ex novia es un agente del Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos. El nombre del hombre no quedó en los registros judiciales, pero sí el hecho de que había querido borrar la información, aunque la recuperó y la entregó a las autoridades.

Para asegurarse de que se trataba de Fee, los oficiales compararon la fotografía del celular con la de la licencia de conducir. En efecto, coincidía, reseña en NY Daily News.