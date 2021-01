Absa anunció falta de agua en La Plata y los barrios ya lo sienten, mientras pega el calor

Los pronósticos para este martes estimaban temperaturas máximas en torno a los 32 grados y desde temprano los vecinos de La Plata pusieron el grito en el cielo por una problemática que se hace cada vez más recurrentes en épocas estivales: la escasez de agua. Los damnificados, temerosos de tener que llegar a situaciones extremas por la falta del preciado líquido, claman por la normalización del servicio, que se verá resentido esta mañana por trabajos que ayer anunció Absa. Además, está presente en los reclamos los planteos por la necesidad de contar con un buen suministro en el marco de los cuidados que hay que tener en el contexto de pandemia.

"Otro día sin nada de agua. Ya es imposible poder disponer de este vital elemento. El servicio es deficiente, malo. La baja presión es una constante desde octubre. Seguramente reclamaremos una vez más con una nota de intimidación a ABSA", consignó Gabriela, una usuaria de la zona de 32 entre 115 y 116.

En la jornada de hoy volvía a reclamar desde los los edificios de 85 bis y 116, donde aseguraban que una vez más no contaban con agua en los hogares debido a la presión ínfima que no alcanzaba para abastecer a las familias. "Con estos calores y la pandemia es una locura lo que hacen. Ni siquiera han entregado bidones con agua", manifestó Gustavo Camaño.

Ringuelet era otro punto crítico en cuanto al deficiente servicio de agua que brinda ABSA. "En canillas a más de 60 centímetros del piso no sale ni una gota. La empresa es un desastre y desde el Gobierno nadie toma cartas en el asunto", aseguró Carlos desde Ringuelet. Según consignó, el faltante abarca como mínimo de 3 a 10 y de 516 a 520.

"Hoy me levanté a la madrugada y no tenía ni una gota. Ayer el agua salía marrón. Ahora estamos a la deriva. Esperamos que devuelvan el suministro cuanto antes", reclamaron desde 5 entre 36 y 37.

De esta forma no cesan los reclamos por falta de agua, ya sea por cortes o por baja presión. En la jornada de ayer numerosos usuarios pusieron de manifiesto la preocupación por la vasta cantidad de averías que presenta la red. Según sospechan, la falta de mantenimiento de la misma podría ser una causa de la mínima presión de agua en los hogares.

Ese es el caso de Luberto, de 50 y 139, Los Hornos, quien dio a conocer que no cuenta con agua desde hace una semana y que a escasos metros de su casa tiene un caño averiado que provoca la disminución de presión en las veredas. "No sé qué pasa con ABSA, hace más de un año que tenemos esta filtración y no la vienen a arreglar".

La empresa Absa informó el lunes que durante las primeras horas de hoy, se realizarán tareas de mantenimiento eléctrico sobre tableros, seccionadores y transformadores de Usina Bosque. Para llevar adelante el trabajo será necesario realizar un corte de energía entre las 7 y las 9 de la mañana. Esto implicará afectar el servicio de manera temporal en el casco urbano de La Plata.