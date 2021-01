En un año atípico, estos deportistas platenses se destacaron y dejaron bien arriba a la Ciudad

El 2020 será un año que nadie olvidará. El escenario del planeta estuvo invadido por la incertidumbre, el miedo y la tristeza, y gran parte del mismo estuvo en “pausa”.

La pandemia de Coronavirus, que todavía sigue latente entre nosotros, fue el centro de atención y el deporte no estuvo ajeno a esta pesadilla, ya que muchas especialidades ni siquiera se pudieron practicar en nuestra Ciudad, como es el caso del básquet, el vóley, el handball, el hockey y el rugby, entre otras.

Seguramente, este 2021 marcará el retorno paulatino de varias actividades con las medidas y los protocolos correspondientes, para que cada uno pueda volver a desempeñarse en lo suyo.

Sin embargo, en medio de este panorama tormentoso, hubo deportistas platenses que se destacaron y dejaron su sello pese al COVID-19.

Aquí, los ejemplos más destacados dentro de un 2020 en el cual cada uno de ellos brilló con luz propia.

Nicolás Moscardini - Automovilismo

Nicolás Lamberti

nlamberti@eldia.com

Nicolás Moscardini fue el Piloto “revelación” del Súper TC2000 y fue, en 2019, el más joven con 19 años en consagrarse campeón del TC 2000. Está entre los diez mejores del campeonato y consiguió el primer podio (tercer puesto) en la competencia corrida en el Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez, en la cual se consagró Rubens Barrichello.

“El año fue excelente, me quedan fechas para seguir haciendo experiencia y buenos resultados. Estoy corriendo contra los mejores del país como Rossi, Canapino, Ardusso, eso para mí ya era increíble. Conseguí mi primer podio, ni yo lo podía creer. Y que te felicite Barrichello es único”, contó.

Nahuel Tetaz Chaparro - Rugby

Rodrigo Chagaray

rchagaray@eldia.com

“Antes que nada quiero agradecerle al diario El Día por el reconocimiento, siempre que levantamos la cabeza, en cualquier cancha del mundo donde juguemos siempre hay un periodista del diario y eso lo valoramos mucho”, comentó de una el Gigante nacido en General Madariaga, pero formado en La Plata Rugby, que ahora se va a jugar al Bristol de Inglaterra. “El año fue muy atípico, arranqué entrenado solo en Madariaga, me armé un gimnasio en casa”. Y el broche fue el épico triunfo ante All Blacks: “Fue una experiencia única y y todavía no caímos del triunfo que conseguimos, pero desde lo emocional, sin dudas para cada uno de nosotros fue algo que nos marcará para toda la vida”.

Rocío Campigli - Handball

Adrián D’Amelio

adamelio@eldia.com

En este calendario acotado por la pandemia de Coronavirus, Rocío Campigli fue la “reina” del handball. La ex pivote de Estudiantes e integrante de La Guarra, el seleccionado argentino femenino de mayores, consiguió dos coronas en el balonmano español con el equipo de Rincón Fertilidad de Málaga.

La “Roca” Campigli, de 26 años, fue bicampeona al colgarse en primer lugar la medalla de Copa de la Reina (derrotó en la final con el equipo malagueño a BM Elche: 24-20) y después la de la Supercopa de España (Super Amara Bera Bera: 28-27). Ahora, la platense buscará con la Selección Argentina el pase a Tokio 2020, en el preolímpico que se disputará entre el próximo 19 y 21 de marzo, en España.

Horacio Cifuentes - Tenis de Mesa

Nicolás Lamberti

nlamberti@eldia.com

Horacio Cifuentes fue otro de los que tuvo que detener su rendimiento ascendente, pero en el Tenis de Mesa.

El platense de 22 años se encuentra en el puesto 75 del ranking mundial y es el número 1 de Argentina en su disciplina.

Dentro de un 2020 en el que la pandemia modificó los planes de todos, terminó compitiendo en un gran nivel en el Amiens Sport Tennis de Table de Francia.

Ahora, de cara al año que recién comienza, el objetivo suyo, como el de muchos otros, estará puesto en lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos que se desarrollarán en Tokio desde el 23 de julio al 8 de agosto. Tiene todo servido para lograrlo y sellar su pasaje a Japón.

María Victoria Granatto - Hockey sobre césped

Fernando Alegre

falegre@eldia.com

El apellido Granatto ya es sinónimo de Hockey desde hace rato. Y en el caso de María Victoria, mucho más.

La delantera, que sorteó las mismas complicaciones que todos en el 2020, integró Las Leonas con vistas a los pospuestos Juegos Olímpicos de Tokio y su golazo convertido ante Australia, en marzo, donde dejó en el camino a cuatro rivales, fue uno de los nominados por la FIH al “Mejor gol del año”.

“Fue un año superfidícil, en el que pude avanzar muchísimo en mi carrera universitaria”, confió. “Se hizo todo muy cuesta arriba. Pero lo del gol significó un mimo y un empujón. Ahora, ya con fecha para Tokio, el objetivo está puesto ahí”, concluyó.

Brenda Churín - Beach vóley

Nicolás Lamberti

nlamberti@eldia.com

Al igual que la mayoría, Brenda Churín vio detenido su año deportivo tras regresar de una gira del circuito sudamericano con la Selección de Beach Voley, al que luego se le sumaron postergaciones que la dejaron en “pausa” . Sin embargo, la voleibolista supo sacarle provecho desde el lado académico. “La verdad es que a pesar de todo lo malo, pude aprovecharlo mucho por el lado de la Facultad, ya que justo me había anotado para arrancar con kinesiología. Empecé a hacer el ingreso presencial y después el año comenzó online. Al principio me costó un poco adaptarme, pero después la verdad que me acomodé y lo aproveché metiendo todo el año, lo que me vino bárbaro”, sostuvo.

Vicky Travascio - Vela

Adrián D’Amelio

adamelio@eldia.com

Victoria Travascio está de cara a su último desafío: los Juegos Olímpicos de Tokio. La platense, junto a su compañera de bote Sol Branz, ya se encuentran clasificadas para lo que será la segunda participación olímpica en la Clase 49er FX de Vela, que como le adelantó a este medio la propia Vicky marcará el “retiro” de la alta competencia tras una por demás exitosa carrera representando a nuestro país. “Creo que la participación en Tokio, y ojalá sea con un podio, será poner el broche de oro”, dijo Vicky Travascio (32 años, abogada), que en su última intervención con Sol Branz obtuvo la medalla de bronce en el GP de Vilamoura, Portugal, tras largos seis meses de estar sin competir a causa de la pandemia.

Iara Capurro - Atletismo

Adrián D’Amelio

adamelio@eldia.com

Iara Capurro estuvo “anclada” once meses en Río Tercero, la ciudad cordobesa donde eligió para ir a trabajar y prepararse con Daniel Manfredi, el que fuera entrenador de Rocío Comba (lanzadora de Disco, ya retirada). Durante todo este tiempo no pudo ver a sus padres y al resto de su familia. “Fue muy difícil para mí, como seguramente habrá sido para muchos atletas, adaptarme al entrenamiento durante la pandemia y sobre todo en la parte emocional”, dijo la representante de la UNLP, de 24 años, que en el Campeonato Argentino de Rosario obtuvo dos subcampeonatos al conseguir el segundo puesto en el podio de lanzamiento de Bala y Disco.

Tomás Etcheverry - Tenis

Fernando Alegre

falegre@eldia.com

El platense de 21 años logró sobreponerse a un 2020 lleno de incertidumbre y alcanzó su primer final de Challenger, en Sibiu, Rumania. Además, una semana después, en Split, dejó en el camino al ex Top Ten Viktor Troicki por un doble 6-1, en lo que fue el mejor partido de su carrera.

Ahora, de cara al 2021, aparece 257 en el ranking de la ATP y sueña con codearse con los mejores. “Terminamos sacando un año espectacular. Y ahora estoy a la espera de saber si entro al Autralian Open o a los ATP de Delray Beach o Antalya”, explicó Tomás Etcheverry.

Thiago Tirante - Tenis

Fernando Alegre

falegre@eldia.com

Thiago Tirante tuvo un cierre de año excepcional. El platense, de apenas 19 años, subió 359 posiciones a lo largo del 2020. Arrancó en el puesto 737 y concluyó en el 378.

Además, como si fuera poco lo conseguido, obtuvo su primer título en un torneo profesional, en Monastir, Túnez, donde se impuso al polaco Wojciech Marek por 7-6(2), 6-7(4) y 6-3. También llegó a la final del Challenger de Lima, Perú para coronar un 2020 para el recuerdo y ya pensar en hacer algo similar de cara al 2021.