Berni: “Tendría que estar loco para echar a un policía por saludar a una ex autoridad”

El ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni, aseguró que los policías que saludaron a la ex funcionaria Patricia Bullrich no serán sancionados porque lo hicieron “con respeto y con una formación profesional”. No obstante, aclaró que los uniformados todavía deberán explicar por qué ingresaron al acto partidario.

“Tendría que estar loco para echar a un policía por saludar respetuosamente a una ex autoridad. Aparte lo hizo con respeto y con una formación profesional. Debería estar loco para sancionarlos por la manera en la que le rindió el saludo correspondiente”, dijo Sergio Berni en declaraciones radiales.

EL HECHO

La ex ministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos Patricia Bullrich protagonizó este viernes un llamativo episodio cuando presentaba su libro en Villa Gesell: un grupo de policías bonaerenses ingresaron y saludarla con la formación y la venia oficial.

Toda la secuencia se registró con un video que la propia Bullrich difundió a través de su cuenta de Twitter y no tardaron en aparecer las distintas conjeturas, incluso las que indicaban que los uniformados podrían recibir sanciones.

Durante mi gestión muchos miembros de las Fuerzas saludaban a ex presidentes y ministros. Siempre sentí que era el respeto por la investidura. Pido que no comience una campaña de represalias contra policías que saludan a quien ejerció un cargo y muestran un respeto institucional https://t.co/ikZFrQDTyu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 22, 2021