Video.- Polémica reacción de policías con Patricia Bullrich en V. Gesell

La reacción de un grupo de policías para con la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich quedó en medio de la polémica. Todo sucedió en una confitería de Villa Gesell, cuando la ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri participaba de un acto y los uniformados se formaron para saludarla.

Ahora el ministerio de Seguridad bonaerense que encabeza Sergio Berni podría iniciar un sumario. La explicación es que se trata de "un acto irregular" por parte de los policías.

El video se conoció esta mañana en las redes sociales, y muestra a seis efectivos de la Bonaerense formarse para saludar con una venia a la presidenta del Pro. Luego, ella sonríe y les devuelve el saludo con un toque de puño a cada uno, en medio de los aplausos de los presentes. Todo se dio en el marco de la visita de Bullrich a esa localidad balnearia para presentar su libro "Guerra sin cuartel".

Más tarde, la ex ministra escribió en Twitter: "Durante mi gestión muchos miembros de las Fuerzas saludaban a ex presidentes y ministros. Siempre sentí que era el respeto por la investidura. Pido que no comience una campaña de represalias contra policías que saludan a quien ejerció un cargo y muestran un respeto institucional".