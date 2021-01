El Senado confirmó a Lloyd Austin como el primer afroestadounidense al frente del Pentágono

El general retirado Lloyd Austin fue confirmado hoy como secretario de Defensa de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer afroestadounidense en dirigir el Pentágono, mientras que el Senado postergó para la semana próxima la ratificación de otros miembros claves del gabinete como al responsable del Departamento de Estado, Antony Blinken, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agradeció al Senado por la "rápida confirmación" de Austin.

It’s an honor and a privilege to serve as our country’s 28th Secretary of Defense, and I’m especially proud to be the first African American to hold the position. Let’s get to work. pic.twitter.com/qPAzVRxz9L