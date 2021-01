San Ber, con playas llenas en el mejor día de la temporada

ESPECIAL PARA EL DIA

En el mejor fin de semana desde que empezó la temporada, las playas de San Bernardo, una de las localidades más elegidas por los platenses en la Costa Atlántica para veranear, lucían ayer una importante cantidad de turistas, como pudo comprobar EL DIA en una recorrida por el lugar.

En las horas de mayor sensación térmica -récord en temporada-, el mar fue el lugar más elegido: inclusive algunos no se querían separar demasiado del agua y pusieron sus reposeras en la orilla. Todo era válido para bajar un poco la temperatura corporal. El verano había comenzado flojo en la Costa, con poca gente y un clima que no acompañaba: pero todo empezó a cambiar desde el lunes pasado, principalmente por un marcado ascenso de la temperatura.

En los últimos días las tardes fueron agobiantes y eso se vio reflejado en la ocupación de las playas. Si al comienzo de enero la ocupación fue cercana al 50 por ciento, o inclusive por debajo, en estos días ronda cerca del 70, lo que significa una muy buena noticia para todos los que viven del turismo.

En relación a las medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus, se observó poco uso del tapabocas. Los veraneantes principalmente lo suelen utilizar cuando caminan por las calles de la ciudad pero, una vez en la playa, la mayoría suele sacárselo.

En los accesos, como así también en diferentes puntos del centro, se pueden ver carteles recordando las medidas de prevención: distanciamiento social, barbijo y uso de alcohol en gel. Además, con frecuencia pasa un avión recordando los cuidados bajo el eslogan de que “el tema del verano es cuidarse”

PARA EL COMERCIO, UNA BENDICIÓN

Si bien la temporada es floja comparada con las anteriores, para los comerciantes y vendedores ambulantes del Partido de La Costa es “una bendición” que haya. Vale remarcar a mediados del 2020 estuvo en duda y muchos temían lo peor: un verano sin turistas y con cero ventas.

“En octubre pensamos que no iba a haber temporada y esto es un regalo. Nos permite encarar el resto del año de otra manera. Si no había temporada no sé que habría pasado”, indicó uno de los vendedores con el que dialogó este medio durante la tarde de ayer.

Al igual que en La Plata, los locales gastronómicos tienen permitido poner mesas y sillas en la calle: en la avenida San Bernardo, por ejemplo, hay un carril reservado para ello. Vale remarcar que, por el toque de queda sanitario, tienen permitido trabajar hasta la 1 de la madrugada. En cuanto a los precios de la comida, se pueden comer dos pizzas de muzzarella a $800; un cono de papas grande a $100 ($150 con gaseosa) y chico a $80; un sandwich de milanesa o lomo para compartir con papas fritas y bebida a $500. Yendo a los platos, se puede comer uno de tallarines o ñoquis a $350; uno de ravioles a $400; y uno de sorrentinos a $500.

Si bien se trata de una temporada atípica por la pandemia, las actividades que pueden realizarse en San Bernardo y en el resto de la Costa con exactamente las mismas que cualquiera de los veranos anteriores y no existen restricciones en ese sentido. En la playa, por ejemplo, aquellos interesados pueden andar por la banana inflable; mientras que por las noches los locales de videojuegos para los chicos o los tradicionales trencitos trabajan con normalidad. Los espectáculos callejeros, por otro lado, también están presentes en las peatonales: las familias que salen a pasear antes o después de cenar tienen la posibilidad de pararse a ver a algunos de los artistas que trabajan a la gorra.