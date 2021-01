Mercado Libre, ¡pum para arriba!: ya vale U$S 100.000 millones

Los nuevos récords de este lunes en Wall Street están relacionados al desempeño de las compañías tecnológicas. Y en ese marco mundial, las acciones argentinas se ven beneficiadas, entre ellas Mercado Libre que la acción de la empresa llegó a operar por encima de los U$S 2.000 y su valuación bursátil tocó los U$S 100.000 millones, lo que marca que es un caso inédito en nuestro país.

El valor de mercado de la compañía de comercio electrónico líder en Latinoamérica, y cuyos ingresos se generan en Brasil y México, casi triplica al de todas las empresas argentinas que cotizan en Wall Street ya que si las sumamos, se acercan a una capitalización bursátil de casi U$S 38.000 millones. Como ejemplo se puede tomar que los U$S 100.000 millones equivalen a 20 veces el valor de todos los bancos que operan en Argentina. Para tener como parámetro, YPF, que es una de las empresas más grandes del país, vale hoy menos de U$S 1.500 millones.

Cabe destacar que después de las 12 el unicornio argentino de Marcos Galperín caía un 1%, a U$S 1.946, mientras que el valor de mercado se ubicaba en los U$S 96.970 millones, por encima del gigante siderúrgico brasileño Vale, con un valor de U$S 86.700 millones, y la petrolera Petrobras, con U$S 65.300 millones.

En los mercados internacionales, Wall Street operaba mixto en una nueva sesión marcada por la volatilidad financiera, producto del impacto de la pandemia de coronavirus en la economía global. En tanto, los ADR de empresas argentinas registraban en la Bolsa de Nueva York mayoría de retrocesos, en una jornada en la que Despegar lideraba ese lote con un descenso de 3,5%.

En el segmento de renta fija los bonos en dólares registraban descensos de hasta 0,7%, mientras que los títulos en pesos anotaban subas de hasta 0,6%, con lo cual el riesgo país se mantenía sin cambios en 1.421 puntos básicos.

Por su parte, el dólar minorista cotizaba pasado el mediodía a $ 86,05 para la compra y a $ 92,30 para la venta, con una suba de 30 centavos en relación con el cierre del viernes. En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación sumaba 0,7% hasta $ 149,91 por unidad, y el dólar MEP ascendía 0,5% a $ 146,68. A la vez, en el mercado informal el denominado dólar blue se negociaba sin modificaciones, a $ 156 por unidad. Por último, el dólar mayorista operaba a $ 86,91, con un incremento de 34 centavos respecto de su último cierre.

Vale mencionar que el índice S&P Merval bajaba 0,26% y se ubicaba en 48.367,19 unidades pasada la media rueda en el mercado local, mientras que las acciones argentinas en Wall Street perdían hasta 3,5%. En el panel líder de la bolsa porteña, los papeles de Pampa Energía y Central Puerto registraban un alza de 1,95% y 1,87%, en ese orden. En sentido contrario, Grupo Supervielle y Ternium mostraban caídas de 2,87% y 2,39%, respectivamente.