Carrera a los Oscar Cuáles son las favoritas y dónde podremos verlas

Ha sido una temporada rara, con visos de tragedia, huelga decirlo. Para el mundo, y también para los cines, que han permanecido cerrados en casi todo el planeta y que donde han logrado abrir, para colmo, han encontrado que los grandes estudios no les daban estrenos porque no querían mostrar sus películas en un puñado de salas desperdigadas y semivacías. Algunos decidieron estrenar sus “tanques” vía streaming, para evitar que envejezcan, pero la mayoría “guardó” sus grandes estrenos a la espera de una reapertura masiva que parece todavía lejana.

Por los pocos estrenos en salas, los filmes que se vieron on demand también competirán

Ese será el atípico panorama bajo el cual se desarrollarán los Premios de la Academia el 25 de abril de este año: menos películas para elegir (la fecha límite para mostrar un filme y que sea elegible para los Oscar es el 28 de febrero), la mayoría de ellas estrenadas vía on demand (la Academia emitió un permiso especial para que concursen películas estrenadas por streaming). Solo un puñado resiste a la tentación de estrenar en plataformas digitales para ser parte de los Oscar, lo que le da esperanza a los cines nacionales, que ya tienen protocolo sanitario aprobado, de que entre febrero y abril contarán con las películas candidatas al gran premio de Hollywood en sus pantallas para atraer a la audiencia.

Una de las que todavía no se resigna al on demand es “Nomadland”, la gran favorita en los prodes previos para llevarse los grandes tiempos: todavía no se ha estrenado comercialmente en Estados Unidos y hay planes para su estreno en Argentina, que seguramente se verán impulsados si la cinta de Chloé Zhao (podría ganar el segundo Oscar a mejor dirección para una mujer) protagonizada por Frances McDormand (candidata otra vez a quedarse con el premio a actriz protagónica) cumple con los pronósticos y se alza con las principales estatuillas.

En una temporada inestable para el cine, la favorita incontestable es esta historia de una mujer que por culpa de la crisis económica en EE UU se ve obligada a vivir en una casa rodante: en buena medida es la preferida porque ha sido aclamada por toda la crítica que la vio en diversos festivales (obtuvo el León de Oro en Venecia, se llevó el premio del Público en Toronto y ya ha conquistado varios de los principales premios de la temporada de alfombra roja), aunque también porque, en este año de sequía cinematográfica, hay poca competencia a la vista.

MÁS FAVORITAS

¿Quién podrá hacerle fuerza? Un drama se alza como la gran candidata al batacazo: “El sonido del silencio”, sobre un baterista metalero que pierde la audición (narrada en primera persona, el espectador se zambulle de lleno en ese silencio súbito que pone en jaque su forma de vida y su capacidad de conectarse), asoma como importante contendiente en los grandes premios, y podría darle a su protagonista Riz Ahmed su primer Oscar. La película ya puede verse en Argentina a través de Amazon Prime Video.

Otras candidatas a ganarse una nominación a mejor película también cuentan varias que ya se pueden ver en el país: en Netflix, resuenan con el clima político actual “El juicio de los 7 de Chicago”, de Aaron Sorkin; la última de Spike Lee, la bélica “Da 5 Bloods”; y la teatral “Ma Rainey’s Black Bottom”, último trabajo de Chadwick Boseman (¿será Oscar póstumo?) que aprovecha la historia de una leyenda del blues (encarnada por Viola Davis, que también se anota entre las candidatas) para mostrar los desafíos y las diferentes posturas frente al problema del racismo; otra cinta de producción teatral, “Una noche en Miami”, sobre un encuentro entre Muhammad Ali, Malcolm X, Jim Brown y Sam Cooke, también ofrece un debate sobre la negritud en Estados Unidos, y puede verse por Amazon.

Y algunas candidatas todavía no llegaron a las pantallas locales: “Noticias del gran mundo”, western con Tom Hanks, llega a Netflix el 10 de febrero; la historia del líder de las Panteras Negras “Judas and the Black Messiah” se estrena en HBO Max (servicio que llegará recién en marzo al país) también en febrero. Y películas que suenan entre las favoritas, como la atrevida ¿comedia? negrísima “Promising Young Woman” y el drama “Minari”, la mejor película en Sundance, no tienen fecha de lanzamiento en el país.

LA SEGUNDA LÍNEA

En una segunda línea para colarse entre las candidatas a mejor película aparecen otras cintas que ya pueden verse en el país, como “Mank” (Netflix), “Fragmentos de una mujer” (Netflix; la cinta podría darle un Oscar por su interpretación a Vanessa Kirby), “Never rarely sometimes always” (Flow), “Silvie’s Love” (Amazon), “La asistente” (Amazon), “Wolfwalkers” (Netflix) y “Soul” (Disney +), y algunas de inminente estreno, como “Malcolm y Marie”, drama intimista filmado en blanco y negro, en pandemia, que llega a Netflix el 5 de febrero.

El prode indica además que “The Father”, que llega a los cines norteamericanos el 26 de febrero, podría darle una estatuilla más a Anthony Hopkins, y que el thriller político sobre Guantanamo, “El mauritano”, y el drama “Cherry” podrían colarse entre las nominadas.

¿Y el premio a mejor cinta extranjera? Con muchas películas internacionales sin estreno en cines ni pantalla on demand, las predicciones en torno a la categoría permanecen todavía envueltas en oscuridad, aunque ya asoma como una de las preferidas la danesa “Otra ronda”, lo nuevo de Thomas Vinterberg, que podría darle a Mads Mikkelsen una candidatura como mejor actor.

La película presentada por Argentina para competir, la tensa “Los sonámbulos”, de Paula Hernández, puede verse por Cablevisión Flow, por lo pronto, mientras que la vibrante “Ya no estoy aquí”, candidata por México, está disponible en Netflix, que en febrero mostrará también la candidata de Chile, “El agente Topo” y que ya tiene disponibles a las candidatas española, “La trinchera infinita” y taiwanesa, “El sol que abrasa”. En My French Film Festival, en tanto, se puede ver gratis la candidata belga, “Mujeres de la vida”.