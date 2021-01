Alberto Fernández aseguró que con Sebastián Piñeira no abordaron el tema Venezuela

Luego de que el canciller de Chile, Andrés Allamand, asegurara que Alberto Fernández y Sebastián Piñeira trabajan en conjunto en una salida política para la crisis de Venezuela, el presidente argentino indicó que no abordaron ese tema en su visita al jefe de Estado chileno.

“No sé qué fue lo que dijo el canciller, y no me gustaría que se malinterprete lo que dijo, no abordamos ese tema con Piñera, no tocamos ese tema”, precisó Fernández en una conferencia de prensa que brindó este miércoles.

“Tampoco quisiera desmentir porque no sé qué ha dicho el canciller, a quien le guardo mucho respeto. Ese tema no lo toqué con Piñera”, añadió, en diálogo con la prensa, desde Santiago de Chile.

Vale recordar que Allamand había dicho que “de aquí a algunas semanas se va a conformar, por así decirlo, un frente común donde las distintas instancias que tienen preocupación por el proceso de transición en Venezuela vayan convergiendo en una estrategia común”.

Además precisó que “esa estrategia común tiene como uno de los elementos fundamentales la necesidad de que exista una salida política”, mientras que destacó que “para que exista una salida política tiene que haber también un diálogo político entre las partes del conflicto, con –por supuesto– asistencia y observación de la comunidad internacional. Y que a partir de ese diálogo y conversación, puedan ir surgiendo los caminos de solución para la difícil situación venezolana”.