Hace 5 meses desapareció su perra en Los Hornos y la busca de manera desesperada

Una vecina del barrio de Los Hornos (de la zona de los talleres del ferrocarril) está desesperada buscando a su perra, que desapareció de la puerta de su casa el 5 de agosto. Y desde entonces no supo más de ella.

"Morgana, una perrita adulta de 6 años castrada mestiza de Boxer con Pitbull atigrada, adiestrada y amorosa con toda persona que se cruza un día como todos salió a la puerta de casa con sus amigos, un galgo y dos callejeritos pero nunca mas volvió", contó Macarena, su dueña que remarcó la están buscando por todos lados, e incluso ofrecen una recompensa para quien la encuentre.

"No hay día que no la busquemos, que no lloremos por ella, todos los días tenemos la esperanza que el que la tiene nos la devuelva", continuó y dijo que pegaron carteles por todo Los Hornos. Si alguien la llegase a encontrar dejó su teléfono: 221 4500556.

Se trata de un matrimonio con cuatro hijos, de los cuales los menores solían dormir con la perrita en los pies de su cama. "Ellos son los que más la extrañan".

"El pasado viernes 22 de enero a las 9:21 de la mañana una señora de cabello rubio y delgada se acercó a nuestro domicilio jurando que había encontrado a nuestra perrita, trayendo con ella una perra parecida a Morgana pero que no era ... a lo que le dijimos que no, no es Morgana y ella insistía e insistía con lo mismo", recordó.

En su relato contó que la mujer traía un pedazo de carne, que le ofreció a la gata que salió al escuchar el timbre. "Pocos minutos después se murió y notamos que la carne tenía vidrio molido dentro", siguió y desde entonces no pudieron volver a ver a esa señora.

"Se realizó la denuncia correspondiente y todavía estamos buscando quien pudo haber sido. Primero nos llevaron a Morgana y ahora nos mataron a nuestra querida Venus", cerró.