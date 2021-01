Boca inicia otra etapa con Pavón y Almendra como refuerzos

Tras la obtención de la Copa Diego Maradona, el plantel de Boca comenzará hoy en el predio deportivo que el club posee en Ezeiza la pretemporada 2021, sin incorporaciones hasta ahora pero con la firme posibilidad de que el defensor Marcos Rojo se sume al plantel hacia fin de enero, y con un panorama de pocos refuerzos a la vista, ya que la renovación que proyecta el club se haría en el mercado de pases de mitad de año.

Por lo pronto, y refiriéndose al tema, el Consejo de Fútbol que tiene al vicepresidente Juan Román Riquelme como principal referente, entiende que las reincorporaciones de Cristian Pavón, tras dos temporadas en Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos, y de Agustín Almendra, tras un conflicto desatado al considerarse el volante al margen de la consideración de Miguel Ángel Russo, son dos refuerzos para el nuevo ciclo. En cuanto a otras posibles incorporaciones, desde la secretaría de fútbol adelantaron que no habrá mucho movimiento por ahora, aunque siguen en la búsqueda de un lateral derecho (otra vez suena el nombre de Fabricio Bustos, de Independiente) y de un mediocampista central. En las últimas hora sonó el nombre de Gastón Giménez, ex Godoy Cruz, Estudiantes y Vélez, volante izquierdo de muy buena pegada, quien juega en Chicago Fire de la MLS, pero desde el club de la Ribera dijeron que por ahora no hay ninguna negociación.

La renovación principal que la dirigencia tiene en mente se haría hacia mediados de año, cuando vencen muchos contratos (el 30 de junio) de varios jugadores que no seguirán en Boca. Uno de los puestos a cubrir entonces será el de centrodelantero.

Así las cosas, Boca comenzará a trabajar hoy desde las 9 en Ezeiza, con el mismo plantel que se consagró campeón de la Copa Maradona el 17 de enero pasado, aunque el entrenador espera las referidas presencias del volante Agustín Almendra y del atacante Cristian Pavón.

Otro de los que se prepara intensamente para ganarse un lugar en el equipo es Mauro Zárate: según publicó en su cuenta de Instagram, no se tomó vacaciones y busca su mejor estado físico con un riguroso entrenamiento personal.

La agenda Xeneize tiene por delante el comienzo de la nueva Copa Diego Armando Maradona a mediados de febrero; el partido ante Claypole por la Copa Argentina con fecha a confirmar y la Copa Libertadores 2021 que comenzará en abril próximo.