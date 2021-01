Heinze recordó al 10: “Mi dolor es muy grande”

En las últimas horas se hicieron públicas algunas frases del ex entrenador de Vélez, Gabriel Heinze, en las cuales hace referencia al ex técnico del Lobo Diego Maradona.

El Gringo, nuevo DT de Atlanta United de la MLS, mantuvo una entrevista con un diario nacional y recordó, entre otras cosas, el apodo que le puso al astro durante su paso por la Selección.

“Nunca hablé de esto y todavía sigo teniendo ese, ese nudo en la garganta. Cada vez que sale su nombre en mesa de amigos, me paro y me voy. Todavía no, no, no puedo decirlo, no puedo hablarlo. Sí, he escrito mucho sobre nuestra relación y eso me hizo muy bien. Pero si tengo que hablar, no, no puedo, entonces escribo, escribo, todas las cosas que compartí con él, con el ‘Viejo’, como yo lo llamaba. Yo nunca le dije Diego ni Maradona, para mí era el ‘Viejo’. Pero me cuesta hablar...”, confesó emocionado.

Y agregó cómo hace para sentirlo más cerca: “Escribí mucho todo este tiempo y lo sigo haciendo, y eso a mí me hace sentir mejor ante su partida. Cada uno lo maneja como puede. Yo respeto mucho mi relación con él, creo que muy pocas personas saben cómo era. No nos veíamos todos los días, pero la relación con él era fuerte. Escribo, y eso me tranquiliza un poco, pero mi dolor es muy grande”

También reconoció que discutían mucho y que Diego lo hacía sentir como un par: “El 90% de las charlas que teníamos, eran de una permanente discusión. Fuertes discusiones, y algunas hasta nos alejaron un tiempo. Pero el otro 10% sanaba todas las discusiones anteriores, y las cosas que uno le decía al otro. Jamás me dijo: ‘Nene, ¿vos quién carajo sos para decirme estas cosas?’ Yo desde ahí ya sentía un orgullo tremendo”, cerró.