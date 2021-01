Fatura Broun vuela hacia Arroyito

Finalmente Jorge Broun dejará Gimnasia tal como se preveía. Era cuestión de tiempo. Rosario Central, tras dejar de gestionar por Alexander Domínguez, decidió avanzar por Fatura y negoció con el Lobo para hacerse cargo del monto en dólares que debía poner para rescindir el vínculo. Si bien se presumía que la cifra rondaba los 170.000 dólares finalmente serían 130.000.

En tanto, el traspaso de Broun generó alguna rispidez en Central, ya que un directivo Canalla, que no estaba de acuerdo con el desembolso de dinero por el futbolista, dio un portazo. Lo cierto es que, según marcan desde Rosario, el protagonista se haría cargo de poner el dinero y el club le haría una devolución en cuotas junto al correspondiente sueldo que ya había sido acordado.

Broun tiene contrato vigente con el mens sana pero desde el inicio del mercado de pases manifestó su deseo de regresar a Rosario Central, donde debutó en Primera en la temporada 2008-2009.

“El presidente me avisó que se arregló todo con la gente de Gimnasia, a la que le agradecemos por todo. Jorge quería volver a su lugar”, comentó Roberto San Juan, representante del futbolista, en diálogo con la Banda Futbolera de Rosario.

“Nuestra idea era cerrar contrato por 4 años con Rosario Central, pero finalmente será por 2 años”, agregó el empresario y remarcó que “Hoy (por ayer) me llamó el presidente de Rosario Central y se resolvió la situación”.

El arquero, con paso por Ludogorets de Bulgaria y por Colón de Santa Fe, atajó 18 encuentros en Gimnasia y mostró un buen nivel.

En consecuencia, el ecuatoriano Alexander Domínguez, que era la otra opción para ocupar el arco “canalla”, no consiguió una salida rápida de Vélez Sarsfield y ahora buscará otro destino para sumar minutos y así seguir en el seleccionado de su país.

Con esta partida, ahora el Lobo saldrá al mercado a buscar un reemplazante, ya que la dupla técnica compuesta por Mariano Messera y Leandro Martini ya lo había manifestado. Como así también si se produce la salida de Paolo Goltz.

Tanto el arquero como el zaguero son piezas claves y si se marchan, deberán ser reemplazados buscando algo similar en el mercado. Experiencia, jerarquía y voz de mando.

Cabe destacar que en torno al arquero, uno de los nombres que había sonado fue el de Rodrigo Rey. El ex golero de Godoy Cruz actualmente tiene contrato con el PAOK de Grecia hasta el 30 de junio pero lleva varios meses sin jugar.

En este caso, el Lobo tendría competidor ya que justamente el Tomba, con Sebastián Méndez como DT, lo tiene en una lista de posibles incorporaciones. De momento, esta posibilidad no fue aprobada por el cuerpo técnico tripero.

Si finalmente se cristaliza la salida de Broun, el Lobo contaría con Nelson Insfrán y los juveniles Tomás Durso y Nahuel Manganelli.

LO DE GOLTZ SIGUE FRÍO PERO SI SE VA, HAY QUE REEMPLAZARLO

Por su parte, la salida de Paolo Goltz a Colón continúa fría, aunque el Sabalero busca jugar con el tiempo aprovechando la presión que puede ejercer el jugador.

Es que como ya se sabe, el capitán del Lobo desea volver a su pueblo en Entre Ríos por un motivo familiar y por eso quiere arreglar con un club que le quede cerca de su familia.

Eduardo Domínguez, entrenador del conjunto santafesino lo conoce muy bien y lo pidió para reforzar la defensa. Pero Colón dice no tener dinero fresco para encarara el resarcimiento económico que exige el Lobo para liberarlo.

Gimnasia es dueño de la ficha de Paolo, puesto que tiene por delante dos años más de contrato. Se va por dinero o no se va, es la postura que tiene hoy por hoy la CD mens sana.

El defensor se transformó en un referente del plantel en muy poco tiempo. Llegó de Boca, se calzó la camiseta y rindió desde el minuto cero en el Club.

Por eso, hoy su salida no es sencilla y el Lobo quiere hacer valer su condición de propietario.

Pero la situación tampoco es fácil para los directivos albiazules, ya que el futbolista, si no se concreta su traspaso, piensa en colgar los botines. “Se iría pase lo que pase”, le contó una fuente mens sana a este diario.

La negociación entre los clubes hoy no es tal. Porque si bien existió una reunión entre los presidentes José Vignatti y Gabriel Pellegrino, no hubo avances. Colón averiguó condiciones pero no dispone de dinero y tampoco de jugadores como para ofrecer a cambio. Hoy, la única estrategia sabalera es esperar.

UN OFRECIDO

Atentos a esta situación, los distintos empresarios que manejan futbolistas en el mercado, realizan a diario diferentes ofrecimientos. Uno de ellos sería el del marcador Ramón “Cachila” Arias. Diego Dabove les comunicó al central que no va a ser tenido en cuenta y por lo tanto se le busca club. De momento, la directiva albiazul no hizo mención a ninguna negociación.