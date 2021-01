Va en serio: Cande Tinelli y Coti Sorokín se fueron a México con los hijos del cantante

Cuando en noviembre salieron a la luz las fotos del romance de Cande Tinelli y Coti Sorokin, todo hacía pensar de un affaire de primavera. Pero el nuevo año parece haber llegado con todo para la que tal vez sea la pareja del verano. Pero además parece que la relación va enserio, y aspira a trascender el ciclo de las cuatro estaciones del años. Y es que el fin de semana ambos se embarcaron en un vuelo de vacaciones a México junto a los hijos mellizos del famoso contante.

En las redes sociales, Coti publicó ayer una foto con la leyenda "vacaciones". Estaban, felices los cuatro, en un aeropuerto, a la espera de abordar el vuelo hacia tierras aztecas en lo que, de seguro, no es un viaje más. Ella y Coti, y los hijos de él, Leyre y Dylan, de 16 años, quienes también subieron fotos a sus respectivas cuentas de Instagram.

Las "postales" de vacaciones denotan, de mínima, que todo va viento en popa para esta pareja de famosos que promete amor del bueno. En las redes, mientras, llovieron los halagos para ambos y los buenos deseos de que el amor prospere en tiempos difíciles marcado por la pandemia. Los primeros signos del amor se habían conocido en noviembre cuando publicaron fotos juntos, primero en Mendoza y luego en Esquel. Y esta vez le apuntaron a los paraísos que le depara México.

El romance se conoció en medio del proceso de divorcio entre Coti y Valeria Larrarte, a quien no le cayó bien la novedad. "Me sentí un poco decepcionada ya que habíamos sido siempre tan reservados y habíamos cuidado siempre la familia. No se cuidó a mis hijos menores en este caso, que se enteraron por las redes y me sentí muy defraudada", había expresado.