“Que deje de pasear por TV y se haga el ADN” Palito para el supuesto hijo platense de Diego

Santiago Lara lleva varios años reclamando que se reconozca a Diego Maradona como su padre, e incluso llegó a pedir que se exhume al Diez, tras su muerte, para tomarle las muestras necesarias para hacerle el ADN. Sin embargo, el supuesto hijo platense del astro futbolístico todavía no se ha hecho la prueba de ADN para descartar que quien fue su padre toda su vida sea su papá biológico, y justamente esa tardanza es la que le reclamó Gabriel Buono, secretario privado y gran amigo de Diego.

En una charla con Luis Ventura para “Secretos Verdaderos”, por América, Bueno no dudó en cuestionar la existencia de algunos supuestos herederos de Diego. Buono puso en duda la paternidad de Diego respecto a los hijos cubanos y también dijo que eran “pavadas” las versiones en torno a la presencia de dos descendientes más en España.

Ventura le preguntó entonces por Santiago Lara, hijo de Natalia Garat, quien falleció en 2005 cuando el chico tenía apeas tres años, y antes le confesó a su pareja, Marcelo Lara, que Santiago no era hijo suyo sino de Diego.

Buono fue contundente: “No creo”. “¿Por qué entonces, para el parto, Diego la pasó a la madre de un hospital en el que estaba internada a una clínica?”, le consultó Ventura. “Hay que ver. A mi no me sale. Yo sé que Alfredo Cahe colaboraba mucho en todo lo que él le pedía. Y, por su puesto, si vos podés ayudar a una ex pareja lo vas a hacer”, contestó él.

Buono se refirió también al hijo de Laura Cibilla, quien relató recientemente su historia de amor con Diego, lanzando un palito que tranquilamente podría haber sido para Lara: “El otro día lo hablaba con mucho respeto, porque en mi casa alguien de mi familia ha pasado esto de no saber quién es el padre. Y es una situación espantosa. Ojalá que los que realmente crean que pueden ser (hijos de Maradona), se hagan el ADN y dejen de estar paseando por todos los canales”, concluyó Buono.

Lara vivió a fines del 2020 un escándalo luego de que se filtrara un audio de su abogado, José Núñez, donde acusaba al joven de pedirle dinero constantemente, aunque Núñez intentó bajar el tono a la polémica afirmando que a causa de una supuesta operación de prensa habían sacado de contexto sus palabras sobre Lara.

Y Santiago no es el único que dice ser hijo de Diego en La Plata. Hace poco, se conoció el caso de Eugenia Laprovittola, jugadora de fútbol que, al parecer, solo quiere el reconocimiento del apellido, y no la herencia.

Así, la lista de potenciales herederos suma a los ya reconocidos (Dalma, Gianinna, Diego Junior, Jana y Dieguito Fernando) a cuatro cubanos (Joana, Lu, Javielito y Harold), Magalí Gil, los dos hijos de Laura Cibilla (un tema complejo con varias versiones cruzadas) y los dos platenses. Esta historia, claro, continuará...