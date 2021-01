En La Plata hablan de que "la situación amerita un toque de queda sanitario" y Provincia de "tomar medidas más fuertes"

La jefa de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de La Plata dijo hoy que el aumento de casos de contagios de coronavirus "amerita un toque de queda sanitario".

"Hay que intensificar la campaña de comunicación de esta situación, yo veo la posibilidad de que haya un toque de queda sanitario, me parece que la situación lo está ameritando", expresó Elisa Estenssoro en declaraciones a radio El Destape. En ese sentido, la profesional que es asesora del gobernador Axel Kicillof en el marco de la pandemia, advirtió que "hay que cortar con esto, porque sino las consecuencias van a ser mucho peores".

"Me parece terrible que esté pasando, era previsible", manifestó, y destacó que "se está replicando lo que se vio en el verano en Europa, una falta total de cuidado, en su mayoría de los jóvenes", lo que, consideró, "es la causa del aumento de casos". Asimismo, dijo que "este es un rebrote fuerte, me da la impresión que ésta es la segunda ola que la esperábamos para marzo".

Sobre las medidas a adoptar, opinó: "No sé si es factible una cuarentena total, pero sí algo que limite la movilidad". En ese marco, Estenssoro señaló que "hay que volver a poner limitaciones en el transporte público".

"Vi lo que pasó en la Costa y me parece terrible. Es la causa del aumento de casos", reiteró la jefa de Terapia Intensiva del Hospital San Martín, y agregó: "En la calle hay personas reunidas sin barbijo, sin respetar distancia. Era obvio que esto iba a pasar". "La segunda ola que esperábamos para marzo está pasando ahora. Si no es la segunda ola, estamos muy cerca", enfatizó.

Finalmente, aseveró que "claramente hubo un aumento de casos graves de COVID", al tiempo que advirtió que "lo que pasa en la calle se traduce en las unidades de terapia intensiva". "Vamos a tener una segunda ola antes de lo esperado y con un personal sanitario agotado", lamentó.

Kreplak: "tomar medidas más fuertes"

"No alcanza con reducir los movimientos de la noche, porque hay también que tomar decisiones durante el día viendo que hay un total desapego a los cuidados", expresó en declaraciones a la prensa.

Y fue en ese marco que habló sobre la necesidad de "tomar medidas bien fuertes y es parte del análisis que estamos haciendo esta semana". "Hay que hacer algún movimiento más respecto de lo que era una recomendación de prevención y basada en la conciencia del autocuidado a algo más fuerte, también con actores del Poder Judicial como ocurrió en primera instancia", agregó, al tiempo que instó a "ser un poquito más severos en este momento porque el riesgo que estamos viviendo ya no es sobre las libertades individuales, sino que acá hay un problema de contagios hacia los demás".

Con relación a los festejos de Navidad y Año Nuevo, Kreplak indicó que "todavía no sabemos cuál es el impacto real de lo que pasó el 25 y el 31 de diciembre. Estos próximos días tendremos impactos fuertes, que también van a ayudar a dimensionar la necesidad de tomar medidas más drásticas o no", al tiempo que aclaró que por el momento "no se planteó cerrar lugares en particular, pero el sistema de fases de la Provincia de Buenos Aires se encuentra vigente y puede ser necesario utilizarlo".