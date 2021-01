Protestas y malestar en hospitales de La Plata por "incertidumbre laboral y salarial" de contratados

Trabajadores del hospitales de La Plata de sectores de limpieza y enfermería que ingresaron a la actividad en el ámbito de la salud en el marco de la pandemia, mantenían hoy asambleas para tratar la situación de incertidumbre salarial y laboral que atraviesan, según denunciaron.

Uno de los puntos de conflictos se registraba en el hospital San Juan de Dios. Según consignaron, son empleados que se incorporaron en el mes de abril por medio de un programa de becas de trabajo que han renovado sucesivamente. Los denunciantes sostienen que si bien desempeñaron tareas en el nosocomio hasta las fiestas de Año Nuevo inclusive, debieron haber trabajado hasta el 30 de diciembre. "No nos comunicaron nada de que no teníamos que ir. Por lo tanto, trabajamos sin ningún tipo de cobertura", deslizaron.

Sin embargo, aseguraron que lo más grave es que a partir del 30 de diciembre debieron estar abocados a la campaña de vacunación contra el Covid-19 en el barrio El Dique de Ensenada, para luego, en abril, retornar a las tareas en el San Juan de Dios. "Desde El Dique nos dijeron que no saben nada de nuestra situación, que no vamos a cobrar porque no estamos registrados. Nosotros trabajamos por los contratos de las becas que hemos firmado. Ahora le pedimos explicaciones a la directora del hospital con respecto a nuestra situación. No sabemos si vamos a seguir trabajando, si cobraremos el próximo mes. A pesar de que la directora dijo que nos quedemos tranquilos, estamos en un vacío", señaló una trabajadora.

"Yo no sé si eso que hizo la directora fue una maniobra para mantenernos callados en las Fiestas. Pero ahora nuestra situación es de incertidumbre", aseguró la trabajadora del área de limpieza del San Juan de Dios. Y agregó: "Tampoco nos llegó ninguna carta de despido, y rogamos que no nos llegue, porque queremos trabajar. Es terrible que no tengan en cuenta a los trabajadores del hospital sabiendo, como dicen los expertos, que se viene una nueva ola de coronavirus".

Según dijeron trabajadores, en el transcurso de la jornada mantendrán una reunión con representantes de ATE para evaluar medidas de fuerza a realizar en la jornada de mañana en medio de la incertidumbre. Y se indicó que la situación se repite en otros hospital como el Niños y el Korn.

En ese sentido, trabajadores del Hospital Dr. Alejandro Korn, de Melchor Romero, dieron que al menos 25 trabajadores de limpieza y enfermería se encontraban en esa situación y temen perder sus puestos laborales. Según estiman, "a partir de lo que está pasando, de tanta incertidumbre, es una señal de que no le renovarían las becas y se quedarían en la calle".