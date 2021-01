"Dos policías vieron vomitar a Píparo y Buzali en la comisaría"

El abogado Martín De Vargas que asiste a los jóvenes atropellados en el todavía confuso episodio protagonizado por Carolina Píparo y su marido, Juan Ignacio Buzali, denunció que la pareja quiso "instalar la idea de un ataque de motochorros" al tiempo que aseguró que "desde un estudio jurídico de La Plata" lo convocaron a una reunión a la que, dijo, "no fui ni voy a ir a reunirme con nadie porque no me voy a vender por nada". Además, dijo a ELDIA.COM que "nos enteramos que dos policías vieron a Píparo y Buzzali vomitar en la comisaría".

En rueda de prensa, el letrado dijo que sobre el robo que denunció Píparo "hay sospechas de que existió y ayer se hicieron allanamientos en la municipalidad pero los chicos solo tienen antecedentes laborales y de estudio".

Consultado si en calidad de titular de Asistencia a la Víctima, Píparo se había comunicado con él o sus clientes, el abogado dijo que "nadie se comunicó, ni siquiera para pedir disculpas lo que muestra un grado de soberbia importante que demuestra una parte de la personalidad de Píparo que desconocíamos".

.El abogado denunció que personas a las que no identificó habrían querido reunirse con él, supuestamente para un arreglo extrajudicial u otro acuerdo al señalar que "lo tengo que decir públicamente: no me voy a vender por nada. Ayer una persona se acercó a mi y me mandó a reunir con tal persona. No me manden a nadie porque no me voy a reunir con nadie, no voy a negociar a mi cliente. Me mandaron a reunir no sé con que motivo a un estudio jurídico de La Plata. No sé que es lo que quieren. Mi asistido pudo haber quedado paralítico. Es una pena arriba de los cinco años de cárcel".

Más adelante, disparó contra el abogado Fernando Burlando, que defiende a Píparo, al señalar que "la fiscal se pone a disposición pero obviamente que Burlando tiene la llave de oro de todas las puertas de todos lados y yo soy un humilde abogado al que las cosas se le hacen más difíciles. Ellos quieren situarse en la culpa para evitar el dolo pero esto es una tentativa de homicidio doloso. Todas las personas que delinquen se dan a la fuga", cerró.