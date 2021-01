Otra vez brotan reclamos en la Región por cortes de agua y baja presión

El servicio de agua potable presentaba este martes, otra vez, problemas con el suministro de líquido a hogares de distintos puntos de la Región, según denunciaron usuarios damnificados y angustiados por esta nueva jornada de canillas secas.

Alfredo, un jubilado de 20 y 489, Gonnet, dijo que "hace tres meses que tenemos problemas con el agua". "Esta mañana, con el calor que hace, nos encontramos otra vez sin una gota. Ya veníamos con fallas el 31 y el 1", consignó. Y agregó que "hemos juntado firmas con los vecinos e hicimos infinidades de reclamos por este problema".

Por su parte, Elena, quien vive en las inmediaciones del estadio de Villa San Carlos de Berisso, consignó que hoy, nuevamente, "estamos sin agua y ABSA no responde los reclamos que venimos realizando". "Es el segundo día consecutivo que estamos sin una gota y anteriormente ya hemos sufrido estos problemas. Hace calor y necesitamos este servicio", enfatizó.

Asimismo, Ricardo, de 7 entre 526 y 526, Tolosa, reiteró su reclamo por la escasa presión. "Según ABSA, constataron que efectivamente existe el problema pero hasta el día de hoy no se han acercado a solucionarlo. No hay agua en los tanques y ya no sabemos qué hacer", deslizó.

Cerca de allí, en 528 entre 5 y 6, un usuario que se identificó como Alejandro, relató que "desde principios diciembre, el servicio es una calamidad, todos los días, a partir de las 9, se corta el suministro totalmente hasta las 18 cuando vuelve con una presión que no supera 1,20 metros, por lo que muchos vecinos tuvimos que invertir en cisternas y bombas para elevar el agua a los tanques, los que muchas veces permanecen vacíos porque las cisternas no alcanzan a llenarse"

"Desde hace años 3 años que tenemos problemas con el suministro del agua, a pesar de abonar mensualmente la factura de ABSA", exclamó.

Por su parte, Cecilia, una usuaria de 43 entre 131 y 132 de San Carlos, contó que "estamos sin agua de red y a veces con baja presión desde hace muchísimo tiempo". "Con este calor y el Covid, la verdad es que nos sentimos olvidados", subrayó.

Pedido de la oposición en Berisso

Debido a los cortes del suministro de agua en la vecina ciudad, concejales opositores presentaron una carta ante la Defensoría del Pueblo en la que exigieron inervención inmediata de la empresa Aguas Bonaerenses.

"La situación que viven los vecinos es de extrema gravedad, teniendo en cuenta que el agua no sólo es un servicio esencial, más aún en época estival siendo de suma necesidad para paliar las altas temperaturas, sino que es indispensable y necesario para la prevención del Covid-19", expresaron en la misiva.

Según los ediles, "la falta de suministro en Berisso data de hace más de 20 días".