Diego Leuco dejó a Jorge Lanata pero se queda en la misma radio

Diego Leuco no estará junto a Jorge Lanata en radio en este 2021, pero no dejará Radio Mitre: tendrá su programa propio, el cuál podría desarrollarse en horario vespertino.

A pesar de tener conversaciones con Radio Rivadavia, finalmente se quedó en Mitre. "Aún no sé el horario que voy a hacer, pero me quedo. La oferta que me hizo Mitre fue muy tentadora y además es mi casa desde hace muchos años, por eso llegamos a un arreglo y estoy muy feliz. Con Telenoche, mi programa en TN y ahora Mitre, tengo un 2021 muy cargado, gracias a Dios”, indicó en diálogo con el portal Teleshow.

Su alejamiento de "Lanata sin filtro" generó rumores de una posible pelea entre ambos periodista, pero Lanata aseguró en su programa que la relación entre ambos sigue muy buena. “Tengo que decir que no me equivoqué. Hiciste un gran laburo, tenés una re carrera por delante y no quería que te fueras sin decirlo”, le dijo a Leuco en su despedida.

El hijo de Alfredo, por su parte, le respondió: “Te agradezco la confianza, la generosidad. Tu programa tiene tu nombre y tu impronta, sos un tipo gigante en el medio y yo me senté con 24 años acá y ahora pienso que no sé si me animaría a hacerlo de nuevo”

Y agregó: “Estoy muy feliz de haber estado en la radio y que otras personas se hayan interesado en mí. Esta es mi casa“.