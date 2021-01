Desapareció el magnate chino Jack Ma, fundador de la empresa “Alibaba”

BEIJING

El empresario chino Jack Ma (56), fundador del gigante de comercio electrónico Alibaba, desapareció de la escena desde hace unos dos meses, tras el naufragio a principios de noviembre de la IPO (Initial Public Offering) de su empresa. Una IPO es una oferta pública en la que se lanzan acciones de una compañía privada por primera vez al mercado bursátil en busca de inversores.

A 48 horas de la doble cotización en Hong Kong y Shanghai, una indicación explícita del presidente chino Xi Jinping -según el diario Wall Street Journal- llevó en noviembre pasado al bloqueo de la mayor operación de la historia en su tipo, por 37.000 millones de dólares.

A la cúpula del Partido Comunista no le cayeron bien las críticas que Ma había formulado en un evento del 24 de octubre en Shanghai, donde dijo que “China no tiene un riesgo financiero sistémico simplemente porque no tiene un sistema, y ese es el riesgo”.

Luego había acusado a los bancos chinos de operar con “mentalidad de banca de empeños”, cuando en realidad “la buena innovación no tiene miedo de las reglas, sino de reglas anticuadas”.

Tras numerosos trascendidos, entre otros uno según el cual las autoridades de Beijing le recomendaron no dejar el país -su empresa está bajo investigación por supuestas prácticas monopólicas- , el Financial Times refirió que Ma -cuya cuenta de Twitter no se actualiza desde el 10 de octubre- fue reemplazado por un directivo de Alibaba para la grabación de la final de “Africa’s Business Heroes”, concurso de TV para emprendedores del continente africano, con un premio de 1,5 millones de dólares.